A Coruña, "atenta" al preconcurso de acreedores de Volotea por su deuda: "No peligra el contrato"

Volotea, la aerolínea que operará las nuevas rutas nacionales en el aeropuerto de A Coruña a partir de noviembre, reestructurará su deuda bajo supervisión judicial, al haberse acogido a preconcurso de acreedores en un juzgado de Barcelona. El Ayuntamiento coruñés está "atento" a la delicada situación económica de la compañía y estima que "en principio no peligra el contrato" con el que regresará a Alvedro.

El concejal de Turismo y Cultura, Gonzalo Castro, ha mostrado tranquilidad este martes ante la entrada de Volotea en preconcurso de acreedores para proteger la renegociación de su deuda mediante un plan de reestructuración que garantice su continuidad.

Castro defendió el trabajo realizado por el Consorcio de Turismo de A Coruña para promover nuevos destinos en Alvedro. Volotea fue la única aerolínea que se presentó al concurso público y se adjudicó la gestión de los nuevos vuelos a Sevilla, Málaga, Valencia, Bilbao y Alicante por un periodo de tres años.

"Estamos atentos a los datos que nos llegan. Intuyo que no puede haber ningún problema para que la compañía cumpla el servicio del contrato que se va a formalizar", dijo Castro, que atribuyó la complicada situación de Volotea a factores como "el aumento de los costes fijos, como los combustibles". "No es el único caso".

El concejal aludió a otras compañías aéreas que pasaron por apuros económicos en el pasado, se acogieron a preconcursos para reestructurar su deuda y "obtuvieron records de beneficio en años posteriores".

"No deja de ser una cuestión que forma parte del día a día. En principio, con los datos que tenemos, no peligra el cumplimiento del contrato y el inicio de los vuelos", admite Castro.

Menos aviones, números rojos

Volotea también ha anunciado un ajuste de su operatividad para adaptarse al nuevo escenario financiero: reducirá su flota de aviones (de 44 pasará a entre 30 y 35) y eliminará parte de la plantilla. Su objetivo es rebajar costes mientras negocia con bancos y organismos públicos la solución a sus problemas económicos.

De acuerdo con las últimas cuentas individuales enviadas al Registro Mercantil, las del ejercicio 2025, Volotea ha sumado pérdidas de 94,2 millones de euros, más del doble que el año anterior. La empresa encadena siete años en números rojos.