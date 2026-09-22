Cuenta atrás para el Xacobeo 2027: un cronómetro resta los días en Santiago para el Año Santo

La cuenta atrás para el Xacobeo 2027 ha comenzado este martes de forma oficial con la instalación de un cronómetro en la Oficina de Acollida ao Peregrino en Santiago de Compostela. El aparato permitirá consultar cuántos días quedan para el próximo Año Santo partiendo desde los 100 que todavía faltan para el 1 de enero de 2027.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el comisario del Xacobeo, Marcos Gómez Román; y el director de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles; fueron los encargados de inaugurar este cronómetro. El Gobierno gallego lleva meses trabajando en el Xacobeo 2027, "uno de los acontecimientos más relevantes a nivel europeo y una gran oportunidad para Galicia".

El objetivo es ofrecer una programación diversa e inclusiva, que llegue a todo el territorio y que se prolongue más allá del propio 2027. La Xunta, en el marco del Plan de Patrocinios, ha aprobado ya 128 proyectos que se organizan a lo largo de este 2026 como antesala del Xacobeo y está evaluando los que tendrán apoyo institucional el próximo año.

Más allá de esto, el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha el programa O Teu Xacobeo, mediante el que entidades, profesionales y pymes están organizando medio centenar de actos vinculados al Año Santo y, en el mes de octubre, se abrirá una nueva convocatoria de ayudas para los eventos de 2027.

El Gobierno gallego, además, avanza en los contratos de patrocinio con empresas de la comunidad -después de formalizar la colaboración con Hijos de Rivera, Leite Río y Vegalsa-Eroski- y ultima los detalles para presentar la campaña institucional.

El Camino de Santiago es uno de los grandes atractivos turísticos de Galicia y el Xacobeo, un revulsivo económico. Los últimos datos indican que recogieron la Compostela en lo que va de año un total de 454.000 personas, aunque hay caminantes que no solicitan el documento: los sensores apuntan a que 736.000 personas recorrieron alguna ruta.