A Coruña recauda más de un millón de euros con la tasa turística, con las VUT, a la cola

El Concello de A Coruña lo tiene claro. "La tasa turística funciona", así lo confirmaba el concejal José Manuel Lage Tuñas, en base a los datos recogidos en el primer semestre desde su implantación el 29 de septiembre de 2025.

Aunque se trata de un periodo en el que el turismo es menor que en verano, por ejemplo, se recaudó un total de 1.044.839 euros. De los cuales 750.000 proceden de hoteles (72%), 214.000 (20%) de cruceros y, tan solo, 79.000 (8%) de las Viviendas de Uso Turístico (VUT).

Y es que, a pesar de que, en general, "la tasa turística superó las expectativas", "las VUT no alcanzan los niveles de recaudación esperados", tal y como ha afirmado esta mañana el portavoz municipal Lage Tuñas.

En este sentido, ha reconocido que esto llevará al Concello a realizar una "campaña de inspección" ya que, consideran, "hay muchas VUT que no han contribuido en el periodo voluntario y que deberán hacerlo ahora".

Si bien, en ese sentido, tanto la parte hotelera como los cruceros han respondido "positivamente" a la tasa turística, cumpliendo con esta aportación del turismo a las arcas públicas. Y es que, el 80% del dinero recaudado de la tasa turística va dirigido directamente a la promoción turística, dividida en cuatro elementos: mejora de la limpieza, de la seguridad, espacios verdes e iluminación.

Una medida que en el momento de su implantación fue muy criticada pero que desde el Concello aseguran que "no ha disuadido a ningún turista de visitar la ciudad". Algo que en datos también ha quedado demostrado con cifras que responden a los meses de junio y julio de este 2026.

Y es que, según Lage, A Coruña fue la ciudad gallega que más creció en turismo estos meses, con un 2,6% más de viajeros, así como un 15,2% más de escalas de cruceros. La ocupación media en todo el verano fue de un 84,37%.

Asimismo, aunque todavía no hay cifras de la recaudación de la tasa turística en este periodo de 2026, desde el Concello confían en que se supere los dos millones de euros en recaudación, teniendo en cuenta que tan solo en el último semestre desde que se implantó la tasa se alcanzó el millón de euros.