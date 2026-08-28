Fly2Galicia se desvincula de los vuelos desde Gaza operados por FLYYO

La turoperadora Fly2Galicia, que prevé comenzar a operar desde el aeropuerto de Santiago en diciembre, se ha desvinculado de los vuelos operados por FLYYO para trasladar a ciudadanos palestinos desde Gaza, unas operaciones que fueron reveladas por investigaciones de medios internacionales como Al Jazeera y Associated Press.

La empresa gallega ha asegurado este viernes que no participó "directa ni indirectamente" en esos vuelos y que las operaciones cuestionadas son anteriores a la relación contractual que mantiene actualmente con FLYYO.

El vínculo entre ambas compañías se debe a que FLYYO será la encargada de operar las ocho conexiones chárter que Fly2Galicia pretende comercializar desde Santiago. La turoperadora no dispone de un Certificado de Operador Aéreo (COA) propio y defiende que este modelo de colaboración es habitual en el sector de la aviación comercial.

Las informaciones sobre la participación de FLYYO en los vuelos desde Gaza trascendieron la pasada semana, coincidiendo con la presentación pública del proyecto de Fly2Galicia y de sus futuros destinos desde el aeropuerto compostelano.

Fly2Galicia asegura que su relación con FLYYO es posterior

En un comunicado difundido este viernes que recoge Europa Press, Fly2Galicia ha querido aclarar que las operaciones que están siendo objeto de atención mediática fueron realizadas antes de que ambas compañías estableciesen su actual relación contractual.

"Las operaciones que están siendo objeto de atención mediática fueron realizadas por FLYYO con anterioridad al establecimiento de la relación contractual actualmente existente entre ambas compañías y son completamente ajenas al proyecto empresarial de Fly2Galicia", sostiene la compañía.

La turoperadora asegura además que, tras conocer las informaciones publicadas, FLYYO le trasladó que aquellos vuelos fueron operaciones chárter civiles contratadas por un tercero, en las que su intervención se limitó a prestar el servicio de transporte aéreo.

Según la explicación trasladada por la aerolínea, las operaciones contaban además con "las correspondientes autorizaciones".

FLYYO también habría comunicado a Fly2Galicia que dispone de documentación relacionada con aquellos vuelos y que está "en disposición de facilitarla a las autoridades competentes cuando resulte necesario".

Mantendrá las comprobaciones sobre los operadores

Fly2Galicia ha defendido que es necesario diferenciar las operaciones realizadas anteriormente por FLYYO para terceros de la actividad que desarrolla actualmente la empresa gallega.

La polémica había generado cuestionamientos políticos sobre el proyecto y dudas acerca de la elección de FLYYO como operador de sus vuelos desde Santiago.

Ante esta situación, Fly2Galicia asegura que continuará realizando las "comprobaciones necesarias" para garantizar que los operadores y proveedores vinculados al proyecto cumplen con los requisitos legales, operativos y de seguridad exigibles.

La compañía pretende comenzar su actividad en diciembre de este año desde el aeropuerto de Santiago, con ocho conexiones chárter operadas por FLYYO.