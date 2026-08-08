Los hoteles de Ferrol completan sus reservas para las fechas del eclipse: "Está siendo una locura"

El turismo ferrolano vive uno de los mejores momentos de su historia en esta campaña estival de 2026. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), la ciudad naval acumuló en el pasado mes de junio un total de 38.617 viajeros, un aumento porcentual del 48,6 % en comparación con el mismo período del año pasado.

La pernoctación también vivió un incremento sustancial del 15,9 %, por lo que se alcanzaron las 64.987 noches. Tal y como expresó el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, "os datos deste primeiro semestre evidencian que a cidade consolida o seu atractivo e que a súa aposta pola cultura e polos grandes eventos está a dar resultados".

La buena racha ha continuado durante el mes de julio, donde se ha superado el 85 % de ocupación, y los hoteles ferrolanos esperan buenas cifras para el mes de agosto, en especial alrededor de las fechas del eclipse, que está generando gran expectación turística, así como las fiestas patronales.

Como indicó Merelles, "o noso obxectivo é seguir fortalecendo unha oferta turística diversificada e desestacionalizada, na que eventos como as Festas de Verán desempeñan un papel fundamental ao atraer visitantes, xerar actividade económica e favorecer que quen nos visita descubra todo o que Ferrol e a súa contorna teñen que ofrecer".

Un excepcional mes de julio

Este pasado mes ha supuesto un éxito a nivel de ocupación en los establecimientos hoteleros ferrolanos. En el Gran Hotel de Ferrol se ha llegado al 100% de ocupación, según cuenta Luz García, jefa de recepción: "Hemos tenido clientes todo el mes, tanto de empresa como vacacional, ha sido un muy buen julio. La mayoría vienen del sur o de Madrid escapando del calor, y también hay muchos peregrinos".

El Hotel Valencia también ha vivido un gran mes de julio, con una ocupación que ha superado el 85%. Como explica Ana Franco, subdirectora del hotel, "fue un mes excelente. Tuvimos principalmente clientes de empresa de larga estancia. La verdad es que estos dos últimos años hemos tenido un muy buen mes de julio. Años atrás, julio no solía ser un mes de temporada alta en comparación con agosto". Además, la subdirectora resaltó la jura de bandera del 13 de julio como una de las fechas clave en lo referido a los niveles de ocupación.

La expectación del eclipse

Ambos hoteles reseñan grandes expectativas para el próximo 12 de agosto, fecha en la cual tendrá lugar un fenómeno astronómico único: el eclipse total de sol. Según Luz García, en el Gran Hotel las reservas para esas fechas se han realizado con gran antelación; algo similar ha ocurrido en el Hotel Valencia, donde llevan meses con las reservas completas. Como explica Ana Franco, "a finales de 2025 ya teníamos muchísimas reservas, enero y febrero fueron brutales también para las noches del 11 y 12. Está siendo una locura".

Con respecto a la procedencia de los viajeros, la subdirectora del Valencia comenta que gran parte de los turistas son nacionales, pero también hay algunos curiosos por el eclipse originarios de Italia, Francia, Alemania y también de Europa central.

La semana de las Festas de Verán también está repleta de reservas en estos dos hoteles. En el caso del Gran Hotel, se ha llegado ya al 90% de ocupación para las fechas de las celebraciones, mientras que en el Hotel Valencia también ha habido gran número de reservas, en especial por el acuerdo que el negocio mantiene con el festival de surf Abanca Pantín Classic.

"La semana del 24 trabajamos con la empresa del campeonato de surf, ya que somos su hotel de referencia y alojamos a los jueces. Todos los años tenemos esa semana llena, también con los participantes", cuenta Ana Franco.