Santiago recaudó 1,14 millones de euros con la tasa turística entre enero y junio de 2026

Santiago de Compostela recaudó 1.141.816,46 euros entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026 a través de la tasa turística. Una cifra a la que hay que sumar los 617.636,25 euros que pasaron a las arcas municipales desde la entrada en vigor del impuesto, el 1 de octubre, y el 31 de diciembre de 2025.

Así lo ha dado a conocer este miércoles la concejala de Turismo, Míriam Louzao, que ha iniciado su intervención con su pésame a la familia, amistades y miembros de la corporación de Padrón tras el fallecimiento de la concejala Ana Castro.

La tasa turística ha permitido recaudar en nueve meses casi 1,6 millones de euros, sin tener en cuenta la temporada alta (sobre todo agosto) y con un mayo caracterizado por el cierre del aeropuerto para renovar la pista. "É una cifra que nos vai dando una idea máis apegada a realidade de como este imposto pode repercutir nas arcas municipais", señaló Louzao.

El ayuntamiento ya ha comenzado a realizar actividades con el dinero recaudado a través de este impuesto, algo que se tratará en el Foro de Turismo Sustentable constituido a finales de julio. Precisamente, en la comisión permanente del foro se reunirá en septiembre para tratar los programas y actuaciones que se harán con cargo a la recaudación de la tasa turística. A finales de año, el foro analizará qué puede hacerse con la de 2027, Año Xacobeo.

Louzao, además, señaló que los datos de pernoctaciones sitúan a Santiago como "un destino consolidado, maduro e que se move nun número de estadías moi relevante" incluso pese a la bajada experimentada en el primer semestre. La concejala de Turismo reivindicó que la capital gallega es la ciudad que más estancias registra, por encima de A Coruña y Vigo, y señaló su potencial a nivel internacional.

La previsión es que la situación mejore en los meses de verano, ya que en julio no se registró la bajada en estancias que preveían los hoteles. Algo que se reforzará, señaló Louzao, gracias a las nuevas rutas aéreas: "Consideramos que os datos de xuño poden marcar o fin dese periodo máis complicado que comezou en setembro co peche da base de Ryanair. As perspectivas para 2027 son positivas".

Santiago comenzó agosto con la llegada de miles de peregrinos tras un mes de julio en el que la ocupación estuvo en el 82%, aproximadamente. "Llama la atención que la última semana de julio está por debajo de la media del mes", explica el portavoz de la Asociación de Turismo e Hostalaría Compostela, Ramón García Seara.

Presentación de la marca

La concejala de Turismo presentó este miércoles la marca que el ayuntamiento está utilizando para identificar todas las actividades que se financien con la recaudación de la tasa turística. Esta sencilla imagen, hecha de la mano de la agencia Somos 100x100, toma la forma de una maleta porque "se asocia tanto coa idea de viaxe como coa idea de estadía".

La marca ya se usó en los Xogos do Eixo Atlántico y en el final del videomapping proyectado sobre el Pazo de Raxoi en las Fiestas del Apóstol 2026. Así, la ciudadanía podrá reconocer de forma fácil los eventos que se organizan con el dinero recaudado por las estancias turísticas. La recaudación, además, se usa para promocionar Santiago como destino en las ciudades con las que hay vuelo directo.

El concello, de hecho, ha concretado las inversiones realizadas con abono al impuesto de estancias turísticas: 101.000 euros para el videomapping, 400.000 euros para los Xogos do Eixo Atlántico y 16.000 euros para Sabor a Novo.

La marca de actividades financiadas con la tasa turística. Concello de Santiago

Louzao, a preguntas de los medios, concretó que aunque la previsión inicial era ingresar tres millones de euros, una vez hecha la liquidación se produjo un cambio de criterio. Así, las autoliquidaciones deben contabilizarse cada año, aunque la del ejercicio 2025 irá en la de 2026, por lo que la cantidad se redujo.

Esto podría llevar a algunos cambios en las actividades que el concello tenía en mente realizar hasta diciembre, algo que se tratará en septiembre en la comisión permanente del Foro Turismo Sustentable. En todo caso, la portavoz municipal señaló que la recaudación ha permitido no solo mantener las campañas de marketing sino también aumentarlas en 100.000 euros.