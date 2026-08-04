Cinco rutas nacionales y un concurso: arranca el proceso en A Coruña para reforzar Alvedro

Un avión de Vueling despega en el aeropuerto de A Coruña. Javier Castro

El refuerzo de la conectividad aérea nacional en el aeropuerto de A Coruña se pone en marcha con la licitación, desde hoy martes, de las nuevas cinco rutas desde Alvedro. El Concello activa el proceso a través del Consorcio de Turismo y Congresos.

Las conexiones directas serán con Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante, que el Concello califica de estratégicas "por su potencial turístico, empresarial y social".

El contrato, con una inversión de más de 6,5 millones de euros, tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga por una anualidad adicional.

Además de los vuelos, el contrato incluye un amplio plan de promoción de la ciudad en los mercados de destino, con campañas publicitarias, presencia de A Coruña en los soportes de las compañías aéreas, acciones en redes sociales, boletines de noticias especializadas e iniciativas para profesionales del sector turístico.

La alcaldesa, Inés Rey, avanzó la semana pasada que las aerolíneas interesadas en el concurso para operar estos vuelos tendrán diez días hábiles de plazo para presentar sus ofertas.

La licitación propone la ruta a Málaga con 208 vuelos anuales y un mínimo de 37.440 plazas al año; a Valencia con las mismas características; a Bilbao con 180 vuelos anuales y al menos 32.400 asientos; a Sevilla con entre 288 y 352 viajes al año según la anualidad del contrato, con hasta 63.360 plazas; y a Alicante con entre 146 y 180 vuelos y 32.400 asientos.

Rutas internacionales

El Gobierno local informa de que el Consorcio de Turismo trabaja también la convocatoria de un nuevo concurso específico para nuevas conexiones internacionales "con el objetivo de ampliar la conectividad de la ciudad con mercados europeos prioritarios".

Rey fijó esta licitación para "los próximos meses". Se produce después de que la semana pasada el Consorcio de Turismo aprobase un acuerdo de colaboración empresarial con Inditex para la promoción turística y cultural de A Coruña. La compañía textil aporta 1,5 millones de euros.

"Ante la falta de voluntad de la Xunta de Galicia por fortalecer el sistema aeroportuario gallego, somos los concellos los que nos vemos en la obligación de asumir esta inversión que no solo es clave para A Coruña, sino para toda la provincia y el conjunto de Galicia", defiende la alcaldesa.

Rey, que durante meses apeló a la coordinación aeroportuaria, ofrece la disposición del Concello a "colaborar para conseguir un sistema justo e igualitario para los tres aeropuertos de nuestra comunidad".