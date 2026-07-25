El auge creciente de los campings de A Coruña: "Agosto está lleno o casi, como todos los años"

Los campings gallegos crecen en ocupación cada verano. Sus meses fuertes, julio y agosto, alcanzaron en 2025 la cifra de 256.139 viajeros (y más de 962.000 pernoctaciones), según datos por comunidades autónomas del Instituto Nacional de Estadística (INE). Fueron un 11,8% más que el verano anterior.

Esta modalidad de alojamiento vacacional, cuyo destino preferido en España es Cataluña, gana adeptos. El aumento de servicios (a las tradicionales parcelas para acampar en autocaravanas y remolques se han añadido cabañas, bungalós y mobilhomes prefabricados) seduce a parejas y familias, a usuarios nacionales e internacionales.

A Coruña y su comarca tienen campings, una gran parte muy próximos a la costa, que comenzaron su actividad hace más de cuarenta años. Con más o menos inquilinos cada verano, han mantenido cierta estabilidad en su ocupación. Algunos consultados confirman que la tendencia a pasar las vacaciones en un cámping es creciente.

"Estamos como en los últimos veranos, a tope hasta mediados de agosto", resume Javier Cedeira, propietario de Camping Balcobo en Arteixo, que empezó a funcionar en 1977. José González, responsable de Camping Bastiagueiro en Oleiros, repasa que en julio ha habido "mucha gente" y que en agosto está "casi lleno".

Acceso al Camping Aguiar en Bergondo. Camping Aguiar

"Para agosto ya no tengo plazas", dice Isabel, dueña de Camping Aguiar en Bergondo. "Como todos los años, casi al completo", apuntan desde el Camping San Pedro en Veigue (Sada). A unos pocos metros, en Velo Mar, admiten en cambio que hasta ahora este verano ha sido más "flojo" que otros años, pero tendrá mayor ocupación "en las próximas semanas".

Perfiles y tendencias

Estos campings coruñeses tienen entre 30 y 80 parcelas para que las ocupen usuarios en sus autocaravanas u otros vehículos conectados a los servicios básicos. Los que ofrecen otro tipo de alojamiento cuentan con unos pocos bungalós, mobilhomes o cabañas.

Están a pie de playa y conectados cómodamente con núcleos de población más grandes, condiciones que favorecen su atracción. "Con sol y calor, tienes la playa delante; si quieres hacer otros planes, en un cuarto de hora llegas a A Coruña", dice Cedeira desde Balcobo.

"Que seamos un cámping muy familiar, con vistas a bonitas puestas de sol, buena oferta de alimentación cerca y entre Santa Cristina y Santa Cruz, favorece mucho", opinan en Bastiagueiro.

Una cabaña en el Camping Balcobo en Arteixo. Camping Balcobo

Repasan en este cámping su atracción de clientes extranjeros: "Todos los años viene gente de Suiza, Alemania, Irlanda... Y habituales, gente que repite todos o casi todos los años. Hay quien viene siempre desde hace 40 años".

Lo mismo ocurre en Bergondo, en Aguiar, donde la costumbre es pasar entre una y cinco noches, y que este año ha tenido "más movimiento" en junio y julio.

Parejas jóvenes, matrimonios con uno o dos niños pequeños, familias numerosas, grupos de amigos. Estos son perfiles frecuentes en estos campings de A Coruña. "Hay quien viene solo”, dicen en Balcobo, donde, como en los demás alojamientos, "hay bastante presencia de veraneantes gallegos".

Las estadísticas del INE muestran que en Galicia la línea ascendente de viajeros que apuestan por campings desde la pandemia tuvo sus picos en 2023 (241.303) y en 2025 (256.139). Entre 2021 y el año pasado el incremento fue superior al 21%.