A Coruña tendrá de nuevo tres vuelos diarios con Barcelona a partir de abril

Un avión de Vueling en la pista de Alvedro. Archivo

Alvedro sigue sumando nuevos anuncios para incrementar sus vuelos desde y hacia A Coruña. Después de que se diera a conocer que el Consorcio de Turismo licitará las conexiones con Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante y que Inditex aportará 1,5 millones para la promoción de la ciudad, Vueling ha anunciado que a partir de marzo del 2027 retomará las 20 frecuencias semanales con Barcelona.

Según apunta la plataforma Vuela más alto, la programación estival de la compañía, que comienza a finales de marzo, incrementa la oferta con 20 vuelos semanales por sentido, con tres diarios a excepción de los martes. Desde el 1 de abril la frecuencia será de 21 vuelos semanales, tres por cada día.

El precio para un billete desde A Coruña hasta Barcelona para la primera jornada de esta temporada, el 28 de marzo, se mueve ya entre los 114 y los 174 euros.

Estos números son similares a los que tenía Alvedro antes de la pandemia de 2020.

De todas formas, Vuela más alto apunta a que la capacidad será mayor, ya que los aviones utilizados tienen 220 plazas y, en algunos casos, 236 asientos.

Con este anuncio de Vueling, el aeropuerto coruñés sumará entre tres y cuatro vuelos semanales e incrementará en 6.000 las plazas mensuales.

Otro de los cambios pasa por los horarios.

El primero no saldrá de A Coruña hasta las 09:55 horas y el último para volver partirá de Barcelona a las 16:55 horas.

La plataforma Vuela más alto pide "una mejora de los horarios en una ruta que mantiene factores de ocupación superiores al 90 % y que continúa ofreciendo un importante potencial de crecimiento", citando cifras como los 268.669 pasajeros que hicieron esta frecuencia el año pasado.

"La conexión necesita recuperar vuelos a primera y última hora del día, imprescindibles para favorecer los desplazamientos de negocios y las escapadas de una jornada", reclaman.