Un avión de Vueling en la pista de Alvedro.

Un avión de Vueling en la pista de Alvedro. Archivo

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A Coruña tendrá de nuevo tres vuelos diarios con Barcelona a partir de abril

Vueling ya ha puesto a la venta estas frecuencias que contarán con una veintena de viajes semanales desde finales de marzo

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Alvedro sigue sumando nuevos anuncios para incrementar sus vuelos desde y hacia A Coruña. Después de que se diera a conocer que el Consorcio de Turismo licitará las conexiones con Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante y que Inditex aportará 1,5 millones para la promoción de la ciudad, Vueling ha anunciado que a partir de marzo del 2027 retomará las 20 frecuencias semanales con Barcelona.

Vista de la terminal de Alvedro con pasajeros en colas de facturación.

Según apunta la plataforma Vuela más alto, la programación estival de la compañía, que comienza a finales de marzo, incrementa la oferta con 20 vuelos semanales por sentido, con tres diarios a excepción de los martes. Desde el 1 de abril la frecuencia será de 21 vuelos semanales, tres por cada día.

El precio para un billete desde A Coruña hasta Barcelona para la primera jornada de esta temporada, el 28 de marzo, se mueve ya entre los 114 y los 174 euros.

Estos números son similares a los que tenía Alvedro antes de la pandemia de 2020.

De todas formas, Vuela más alto apunta a que la capacidad será mayor, ya que los aviones utilizados tienen 220 plazas y, en algunos casos, 236 asientos.

Con este anuncio de Vueling, el aeropuerto coruñés sumará entre tres y cuatro vuelos semanales e incrementará en 6.000 las plazas mensuales.

Otro de los cambios pasa por los horarios.

El primero no saldrá de A Coruña hasta las 09:55 horas y el último para volver partirá de Barcelona a las 16:55 horas.

La plataforma Vuela más alto pide "una mejora de los horarios en una ruta que mantiene factores de ocupación superiores al 90 % y que continúa ofreciendo un importante potencial de crecimiento", citando cifras como los 268.669 pasajeros que hicieron esta frecuencia el año pasado.

"La conexión necesita recuperar vuelos a primera y última hora del día, imprescindibles para favorecer los desplazamientos de negocios y las escapadas de una jornada", reclaman.