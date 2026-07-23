A Coruña tendrá en el mes de enero un vuelo chárter a Marrakech

A Coruña tendrá conexión directa con Marrakech el próximo mes de enero gracias a un vuelo chárter que operará Air Nostrum desde el aeropuerto de Alvedro. El paquete turístico se comercializa exclusivamente a través de agencias de viajes. La salida está programada para el 22 de enero, a las 08:15 horas, con llegada a Marrakech a las 10:15. El regreso será el 29 de enero, con salida desde Fez a las 11:15 y llegada a A Coruña a las 13:10 horas.

El viaje tendrá una duración de ocho días y ofrece dos circuitos: Ciudades Imperiales y Fez y el Desierto. Ambos incluyen visitas a Marrakech, Casablanca, Rabat, Volubilis, Meknes y Fez, además de experiencias en el desierto de Agafay y otros enclaves de interés turístico.

Los precios parten de 1.240 euros y varían en función del circuito y de la categoría de alojamiento elegida, con opciones estándar, superior y de lujo.

Ambos circuitos incluyen el vuelo de ida y vuelta desde A Coruña, los traslados entre el aeropuerto y el hotel, siete noches de alojamiento, seis almuerzos y seis cenas, un guía acompañante durante todo el recorrido, las visitas y entradas previstas en el itinerario y un seguro básico de viaje. En el caso del circuito Fez y el Desierto, además, los desplazamientos se realizan en un vehículo climatizado. El precio no incluye las bebidas durante las comidas, las propinas ni cualquier servicio no especificado en el programa. En este circuito tampoco están incluidas las excursiones opcionales.