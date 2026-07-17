Vueling sumará un quinto avión a su base en Santiago de Compostela en el verano de 2027

Vueling incorporará un quinto avión a su base de Santiago de Compostela en el verano de 2027. Así lo ha dado a conocer el ayuntamiento tras la reunión que mantuvieron este viernes la edil de turismo, Míriam Louzao, y el director de Red y Estrategia de Vueling, Jordi Pla.

La compañía perteneciente al grupo IAG refuerza de esta forma su presencia en el aeropuerto de Lavacolla Rosalía de Castro, donde pasará a tener cinco aeronaves al mantener también en invierno la que incorporó este verano. La noticia se produce un año después de la marcha de Ryanair, que hace unos días insistió en que regresaría al aeropuerto compostelano si las tasas bajasen.

"É unha moi boa noticia para Santiago e para toda Galicia que Vueling siga apostando polo aeroporto Rosalía de Castro e poidamos manter no inverno o cuarto avión baseado desde o 1 de xuño, ademais de contar con ese quinto a partir do próximo verán", indicó Louzao, que agradeció el "compromiso e a aposta" de la compañía por el aeródromo compostelano.



"Santiago de Compostela es un aeropuerto llave para Vueling. Desde 2006 trasladamos cerca de 12 millones de pasajeros y somos la aerolínea líder en cuota de mercado, el que refleja nuestro compromiso con la conectividad, el turismo y el desarrollo económico de Galicia. Con la incorporación de un nuevo avión el próximo verano, seguimos reforzando nuestra apuesta por la conectividad de Galicia", señaló por su parte Jordi Pla.

Vueling inició su actividad en Lavacolla en abril de 2006 con una ruta entre Santiago y Barcelona. Solo en 2025, la compañía transportó 1,4 millones de pasajeros, cerca de un 9% más que en 2024, según datos de Aena. Y en lo que va de 2026, Vueling se situó como el primer operador en Santiago, donde transporta la más de la mitad de los pasajeros que pasan por el aeropuerto.

Ahora, con la incorporación de su quinto avión el próximo verano y tras sumar uno adicional este año, Vueling ampliará la conectividad de Santiago consolidando su oferta a destinos nacionales e internacionales.

La compañía destaca que Santiago desempeña un papel relevante dentro de la red de Vueling, donde este verano estrenó tres nuevos destinos desde la ciudad gallega a Marrakech, Jerez e Ibiza, además de recuperar la ruta a Valencia a partir de septiembre. La empresa cuenta este 2026 en Santiago con 18 rutas, cinco de ellas internacionales.