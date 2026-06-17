El sector turístico de Ferrol recibe 24 reconocimientos en los premios Sicted

Un total de 24 personas, empresas y entidades de Ferrol han sido reconocidas en los premios Sicted por su calidad turística. El acto de entrega tuvo lugar este miércoles en el salón de recepciones del Concello.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, presidió el acto en el que puso en valor su compromiso para mejorar la experiencia turística en la ciudad.

Este sello, en palabras del regidor, "es un fruto de un trabajo diario, de un esfuerzo constante por ofrecer servicios de mayor calidad y de la adaptación a las nuevas demandas de los consumidores".

Ahora, "el verdadero reto es ofrecer experiencias memorables y una atención que haga que quien llegue a Ferrol quiera volver. Vosotros contribuís a la imagen que proyectamos de nuestra ciudad", reconoció.

Además, la concelleira de Turismo, María Del Carmen García Fraga, recordó que el reconocimiento demuestra que los premiados entienden "la calidad no como una meta, sino como un camino de mejora permanente" para así hacer de Ferrol un destino "cada día más competitivo, atractivo y acogedor".

Premiados

En total, los premios Sicted dejaron 24 reconocimientos en Ferrol.

Entre los premiados están A Vaca, Café Vanessa, Casa Juan, Central Librera Real, Doniños Paraíso, peluquería Sabi, restaurante A Maruxaina, Anfitrioners, Autoridade Portuaria Ferrol-San Cibrao, Autos Camilo, Boss Ferrol, Centro BTT Esmelle, Fundación Exponav, Jorge Severo Medina (guía de turismo), O Bacoriño, Oficina de Turismo de Atención ao Peregrino, Óscar Rodríguez Formoso (taxista), Secret Galicia, Radio Taxi Ferrol, restaurante O Parrulo, Parador de Turismo de Ferrol, Occidente Diseño y Comunicación, Viajes Galitur y Viajes Paco.