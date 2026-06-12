El aeropuerto de A Coruña supera los 195.000 pasajeros en mayo tras asumir parte del tráfico de Santiago

El aeropuerto de A Coruña cerró el mes de mayo con 195.135 pasajeros, convirtiéndose en la principal infraestructura aeroportuaria gallega durante un periodo marcado por el cierre temporal del aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro.

Según los datos difundidos por Aena, Alvedro asumió parte de la operativa desviada desde Santiago, que permaneció sin actividad hasta el 28 de mayo debido a trabajos de mejora en el campo de vuelos. Esta circunstancia se tradujo en un importante volumen de viajeros y movimientos de aeronaves en la terminal coruñesa.

Durante el pasado mes, el aeropuerto de A Coruña contabilizó 1.787 operaciones aéreas, además de gestionar cuatro toneladas de mercancías.

La cifra de pasajeros registrada en mayo sitúa a Alvedro como el aeropuerto gallego con más viajeros durante ese mes, por delante de Vigo y de Santiago, que solo pudo operar durante los tres últimos días de mayo debido a las obras ejecutadas en sus instalaciones.

Los trabajos realizados en el aeropuerto compostelano incluyeron actuaciones sobre el pavimento de la pista, la renovación del sistema de balizamiento y mejoras en la red de drenaje, lo que obligó a redistribuir parte de los vuelos entre otras terminales gallegas.