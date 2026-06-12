El aeropuerto de A Coruña supera los 195.000 pasajeros en mayo tras asumir parte del tráfico de Santiago
Alvedro registró 1.787 operaciones durante un mes marcado por el cierre temporal del aeropuerto compostelano por obras
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El aeropuerto de A Coruña cerró el mes de mayo con 195.135 pasajeros, convirtiéndose en la principal infraestructura aeroportuaria gallega durante un periodo marcado por el cierre temporal del aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro.
Según los datos difundidos por Aena, Alvedro asumió parte de la operativa desviada desde Santiago, que permaneció sin actividad hasta el 28 de mayo debido a trabajos de mejora en el campo de vuelos. Esta circunstancia se tradujo en un importante volumen de viajeros y movimientos de aeronaves en la terminal coruñesa.
Durante el pasado mes, el aeropuerto de A Coruña contabilizó 1.787 operaciones aéreas, además de gestionar cuatro toneladas de mercancías.
La cifra de pasajeros registrada en mayo sitúa a Alvedro como el aeropuerto gallego con más viajeros durante ese mes, por delante de Vigo y de Santiago, que solo pudo operar durante los tres últimos días de mayo debido a las obras ejecutadas en sus instalaciones.
Los trabajos realizados en el aeropuerto compostelano incluyeron actuaciones sobre el pavimento de la pista, la renovación del sistema de balizamiento y mejoras en la red de drenaje, lo que obligó a redistribuir parte de los vuelos entre otras terminales gallegas.