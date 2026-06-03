Más de 11.000 cruceristas desembarcan en A Coruña: compras, cervezas y opiniones enfrentadas sobre su impacto

Las calles de A Coruña viven hoy una de esas jornadas en las que resulta imposible no cruzarse con turistas a cada paso. Cuatro cruceros (Arvia, Celebrity Apex, Deutschland y Europa) atracaron en el puerto coruñés con 11.333 pasajeros a bordo, una cifra que se suma a los miles de viajeros que llegaron ayer en los buques Seven Seas Grandeur, Amera e Iona.

El resultado es una mañana de intensa actividad en el centro de la ciudad, con visitantes recorriendo las calles comerciales, ocupando terrazas y llenando algunos establecimientos que, como ocurre cada vez que coinciden varias escalas, ven cómo el ritmo de trabajo se dispara.

"Estoy a tope. Muchísima gente está entrando y haciendo pedidos. No tengo tiempo ni para sentarme a descansar un segundo", explica Cristina desde Flying Tiger.

La escena se repite en otros negocios próximos al puerto. "Siempre que llegan cruceros tenemos muchísima gente, sobre todo en la mañana, porque por las tardes ya suelen marcharse", comenta José, trabajador de Amorino.

Del paseo por María Pita a las compras en el centro

Muchos de los pasajeros aprovechan las pocas horas de escala para conocer algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad.

Linda, llegada desde Reino Unido a bordo del Arvia, ya ha tenido tiempo para una primera toma de contacto. "Hemos dado un paseo y fuimos a la plaza del Ayuntamiento, donde bebí unas cervezas".

Para Megan y Henry, también británicos, es la primera visita a A Coruña. Lo que más les llamó la atención fue el contraste climático.

"Acabamos de bajar del barco y la verdad es que el tiempo nos ha sorprendido, no esperábamos que estuviera tan fresco y nublado. Además, en Reino Unido teníamos hace poco una ola de calor y el contraste con A Coruña es impresionante".

Karen, otra pasajera del Arvia, destaca otros aspectos de la ciudad. "Mi primera impresión es que es muy limpia, algo que me encanta, y la arquitectura es hermosa".

La playa urbana también sorprendió a algunos visitantes. Scott, que recorre el centro junto a su hijo, dice estar disfrutando especialmente de la experiencia. "Me está fascinando A Coruña. Que tenga playa es un puntazo. Además, parece muy tranquila y tiene un montón de tiendas con buenos precios".

Durante la mañana ambos aprovecharon para realizar algunas compras, aunque admite que no todo es perfecto. "Lo único mejorable sería el tiempo, que ahora mismo no es el más agradable. Me gustaría ver más el sol".

Un regreso cargado de nostalgia

Entre los miles de pasajeros hay también historias menos habituales. Es el caso de Jens, un danés que durante catorce años vivió en A Coruña y que decidió volver aprovechando la escala del crucero Europa.

"He vuelto de vacaciones porque extrañaba estar aquí", reconoce. Entre todas las cosas que echaba de menos, menciona una muy concreta: "Me gusta especialmente la comida como el calamar a la plancha con ajo".

También hay quien conoce la ciudad por visitas anteriores. Jass, integrante de la tripulación del Arvia, explica que ya había estado varias veces en A Coruña junto a otras compañeras.

Pese a las visitas acumuladas, admite que todavía les quedan muchas cosas por descubrir. "Lo cierto es que ni siquiera hemos probado aún ningún plato típico de esta zona".

Impacto desigual en los comercios

Aunque la llegada de cruceros suele traducirse en más movimiento en las calles, no todos los negocios perciben el mismo beneficio económico.

Guillermo, desde Sucre, considera que el efecto suele ser positivo, aunque matiza que depende mucho del perfil de cada barco. "El tema de los cruceros es un poco impredecible, porque hay algunos que dejan más dinero que otros en la ciudad, independientemente del número de pasajeros que traigan".

Una opinión similar comparte Mirley, de Magia Joya, donde las ventas sí experimentaron un aumento. "Con algunos cruceros sí facturamos más. Hay otros cuyos pasajeros solo vienen a pasear y admirar la ciudad, pero no compran. Hoy hemos tenido ambos perfiles y hemos vendido más que en ocasiones anteriores".

Sin embargo, el fenómeno no se percibe igual en todos los sectores. Una trabajadora de un comercio de alta gama del centro, que prefiere mantener el anonimato, asegura que este tipo de turismo apenas tiene repercusión en su negocio.

Según explica, muchos pasajeros llegan agotados tras largas jornadas de viaje y no encajan con el perfil habitual de su clientela. La dependienta describe las calles durante las escalas como "un escenario de The Walking Dead" y considera que se trata de visitantes que, en general, priorizan el paseo y las visitas antes que las compras de lujo.

Dos visiones distintas sobre un mismo fenómeno que este miércoles ha vuelto a poner a A Coruña en el mapa y a demostrar su potencial como puerta de entrada del turismo internacional.