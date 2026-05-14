Vueling conectará Santiago y Valencia desde el 15 de septiembre: habrá tres rutas semanales

Santiago de Compostela y Valencia volverán a estar unidas por avión desde septiembre. Así lo ha confirmado este jueves Vueling, que reanuda la ruta directa entre las dos ciudades desde el 15 de septiembre y durante la temporada de invierno.

La conexión, que había sido operada por la aerolínea hasta el 2023, dispondrá de tres frecuencias semanales los martes, jueves y sábados. Los días cambiarán desde el 26 de octubre, con vuelos los lunes, jueves y sábados. Vueling suma de esta forma conectividad a su red de rutas nacionales y facilita los desplazamientos entre ambas regiones.

Los billetes para volar entre ambas ciudades sin escala ya están a la venta a través de la web de la compañía con precios que parten desde 25 euros por trayecto y pasajero.

La capital gallega recuperará de esta forma la conexión con Valencia seis meses después de haberla perdido. Ryanair dejó de operar a finales de marzo los vuelos entre Santiago y Sevilla y Valencia, siendo la única compañía que conectaba Galicia con la capital valenciana.

Obras en el aeropuerto de Santiago

El anuncio de Vueling se produce justo cuando el aeropuerto de Santiago está inmerso en las obras de regeneración de la pista. El aeródromo lleva cerrado desde el 23 de abril y no reabrirá hasta el 27 de este mes de mayo, ya con las obras terminadas, según confirmó Aena la semana pasada.

"Cuando iniciamos los trabajos de esta fase, todo el material estaba adquirido y en disposición de ser utilizado, de forma que no hubiera ningún problema de aprovisionamiento durante la ejecución de los trabajos en estos 35 días de cierre", concretó el director de Infraestructuras de Aena, Antonio Rosselló.

Los trabajos, además, constan de varias partes, según explicó Rosselló: "La principal es la regeneración de la pista, pero además tenemos una obra de ejecución de un nuevo sistema de radar para la pista, otra que es la sustitución completa del sistema de alumbrado de la pista y, por último, la sustitución integral y completa del sistema de aproximación, el ILS".

La renovación completa de la pista permitirá abrir a finales de mayo con una infraestructura completamente renovada para el crecimiento del aeropuerto en los próximos años", aseguró por su parte el director del aeropuerto, Marcos Díaz.

Precisamente, el Concello de Santiago destacó antes del cierre que el aeropuerto de Santiago - Rosalía de Castro reabrirá con 34 rutas, 17 de ellas internacionales y con destinos a tres continentes por primera vez en su historia. Unas rutas que podrían suponer la recuperación de meses, y casi un año, de descenso de pasajeros.

Así, desde Lavacolla se podrá viajar a Marrakech (recientemente estrenada), Nueva York (la única conexión directa desde Galicia), Ámsterdam, Cork, Zúrich, París, Bruselas, Londres, Dublín o Frankfurt; o destinos nacionales como Barcelona, Jerez o Ibiza. Destinos a los que, desde septiembre, se sumará Valencia.