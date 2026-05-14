Taxistas y hoteles esperan la reapertura del aeropuerto de Santiago: "Anula gente que iba a venir"

Faltan dos semanas para que reabra el aeropuerto de Santiago - Rosalía de Castro. El aeropuerto de Lavacolla reabrirá el próximo 27 de mayo tras la finalización de las obras llevadas a cabo para renovar el pavimento de la pista y después de 35 días en los que permaneció totalmente cerrado al tráfico aéreo.

Desde Aena garantizan el fin de los trabajos en el plazo establecido y en los que se ha excavado 1,5 metros de profundidad y rellenado el espacio con material que equivale a nueve piscinas olímpicas.

Antonio Rosselló, director de Infraestructuras de Aena, señalaba que era una obra "compleja" por ser la suma de varias obras: la regeneración de la pista, las obras de ejecución de un nuevo sistema de radar para la pista, sustitución completa del sistema de alumbrado de la pista y la sustitución integral y completa de aproximación (ILS).

Con una longitud de 3.200 metros por 60 ancho, la pavimentación completa de la pista es como si se tratara de pavimentar "una carretera de dos carriles desde el aeropuerto hasta el centro de Santiago". En algunos casos, Rosselló explicó que fueron necesarios realizar una regeneración profunda de "más de 500 metros".

Obras pavimentación de la pista de Lavacolla Cedida

En cuanto al alumbrado comenzaron hace meses con los trabajos en horario nocturno para ejecutar más de cuatro kilómetros de canalizaciones enterradas. Ahora, se llevará a cabo la instalación de más de 150 kilómetros de cable para instalar las 900 balizas que requiere la pista por su envergadura. La mayor parte de ellas van empotradas en el pavimento, por lo que habrá que esperar a que finalicen estos trabajos para iniciar su colocación.

Las obras realizadas en el aeropuerto compostelano constituyen a las de "mayor envergadura" que se han realizado en él en las últimas décadas y que permitirán reabrir con una infraestructura completamente renovada para el crecimiento del aeropuerto en los próximos años.

164.000 pasajeros en los 22 días de abril

Un crecimiento que necesita el aeropuerto debido a la caída continuada de pasajeros en Lavacolla. En el primer cuatrimestre del año contó con 599.956 pasajeros lo que supone un descenso de más del 33% respecto a 2025, cuando registró en los primeros cuatro meses del año 906.231 pasajeros.

Durante los 22 días de abril en los que estuvo abierto el tráfico aéreo, Lavacolla registró un total de 164.277 pasajeros de los cuales 118.983 fueron con origen o destino nacional y 44.735 con destino internacional. El aeropuerto compostelano atendió 1.229 movimientos de aeronaves de los cuales 1.120 fueron comerciales (804 conexiones nacionales y 316 internacionales).

El aeropuerto de Santiago - Rosalía de Castro reabrirá con 34 rutas, 17 de ellas internacionales y con destinos a tres continentes por primera vez en su historia. Unas rutas que podrían suponer la recuperación de meses, y casi un año, de descenso de pasajeros. Así, desde Lavacolla se podrá viajar a Marrakech (recientemente estrenada), Nueva York (la única conexión directa desde Galicia), Ámsterdam, Cork, Zúrich, París, Bruselas, Londres, Dublín o Frankfurt; o destinos nacionales como Barcelona, Jerez o Ibiza.

"Menos carga de trabajo"

El cierre del aeropuerto de Santiago se realiza durante uno de los meses que más impacto tiene a nivel turístico para la ciudad. "A partir de la Semana Santa empieza lo que se considera la temporada alta" explica Ramón García, presidente de la Asociación de Turismo e Hostalaría de Compostela, "el mes de mayo, el de mayo-julio, es de los mejores meses, la temporada más alta en materia de ocupación". Así, dada la "excepcionalidad" de este año, Ramón García supone que "se modificarán muchas de las cifras que eran normales".

Dado el cierre del aeropuerto de Lavacolla, muchos pasajeros están obligados a viajar desde A Coruña, Vigo, o mismamente hasta Oporto, para visitar la capital gallega, algo que "anula mucha gente que iba a venir": "son personas propias de ese turismo de Santiago que viene a ver la ciudad y que está unos días", un turismo "cómo para gestionar", pero que se está perdiendo en este más de un mes de cierre.

De igual modo, comenta el trabajo realizado por la administración autonómica y municipal y la "preocupación" por el descenso de pasajeros. "En la medida en que pueden, están haciendo las gestiones necesarias para tratar de retomar el hecho de que, desde septiembre, alguna compañía cerró su actividad aquí en Santiago" como es el caso de Ryanair, una compañía aérea que "tenía un volumen muy alto de pasajeros" en Santiago y que "agravó un poco todo".

"Son negociaciones complicadas, lentas, que hay que hacer, pero no se resuelven de un día para otro. Requieren su tiempo", señala Ramón García.

Para el sector taxista, el cierre del aeropuerto ha supuesto "menos carga de trabajo", señala Manuel Sánchez, presidente de Radio Taxis. Desde la asociación, durante los días de cierre, han reforzado el servicio urbano al centro de Santiago, movilizando los taxis que se encontraban en Lavacolla. Así, "el servicio de abajo está bastante más reforzado" lo que supone "algo menos de apuro" y que se está "llevando bastante bien".

Una vez que el aeropuerto vuelva a estar operativo, verán la "rotación" que corresponda en el aeropuerto "a ver cómo va viniendo". Desde Radio Taxi señalan que "la carga de trabajo está siendo menor que otros años", defendiendo "mucho mejor el trabajo", y a la espera de saber "si se estabiliza o no, si la gente vuelve a coger el avión, o cuáles van a ser las soluciones, medidas o consecuencias, mejor dicho".