La ocupación del aeropuerto de A Coruña se eleva al 25% por la recepción de vuelos de Santiago

El aeropuerto de A Coruña sumó en enero de 2026 un 4% más de usuarios que en el mismo mes del año anterior; en febrero el aumento interanual fue menor, solo del 0,5%; en marzo se elevó al 5,7%; y en abril se disparó al 25,4%. Este repunte tiene una clara explicación: el cierre temporal de la terminal de Santiago y el desvío de sus vuelos a Alvedro.

Los últimos ocho días de abril fueron los primeros del periodo de 35 en que el aeropuerto coruñés tiene que absorber los vuelos que no se pueden operar en el santiagués. Ello ha supuesto que en la mayoría de los días hubiese el doble de frecuencias en Alvedro.

La terminal registró en el cuarto mes del año 134.135 pasajeros, lo que supone ese incremento del 25,4% con respecto a abril de 2025, informa Aena. Del total de pasajeros comerciales, 123.339 realizaron trayectos nacionales (+27,3%) y 10.712, internacionales (+7,2%).

En lo que respecta a los vuelos, el pasado mes operaron en el aeropuerto coruñés un total de 1.632 vuelos, un 27,6% más. De ellos, 954 operaciones fueron comerciales: 867 con origen o destino nacionales y 87 internacionales. Durante los cuatro primeros meses del año el aeropuerto de A Coruña acumula 447.767 pasajeros, lo que supone un 9,2% más que en el mismo periodo del año pasado. Ha atendido 5.690 movimientos de aeronaves, un 12,5% más.

Santiago y Vigo

Como consecuencia de la operatividad reforzada en Alvedro, en Lavacolla (Santiago) la caída general de usuarios registrada en lo que va de año se acentuó en abril a partir del día 23. En los tres meses anteriores el descenso interanual de ocupación fue algo superior al 29%; en el cuarto alcanzó el 42,3%.

Durante los 22 días de abril en el que estuvo abierto al tráfico aéreo en Lavacolla, hubo un total de 164.277 pasajeros. De ellos, 163.718 se desplazaron en vuelos comerciales: 118.983 con origen o destino nacional y 44.735 internacionales. En los primeros cuatro meses la caída general es del 33,6%.

El aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro permanece cerrado hasta el próximo 28 de mayo para acometer el conjunto de obras necesarias para garantizar su operatividad, entre las que se encuentra la sustitución del ILS Cat. II/III y la regeneración del pavimento de la pista. "Las obras, que avanzan según lo planificado, son las más importantes del aeropuerto compostelano en la última década", destaca Aena.

Por su parte, en la terminal viguesa de Peinador, se produjo en abril un incremento de ocupación, del 13,7% con 98.250 viajeros. Hasta el primer cuatrimestre, el aumento de pasajeros es del 1%, un total de 336.751.

Aena

Los aeropuertos del Grupo Aena (compuesto por 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, la terminal de Londres-Luton y 17 en Brasil) han cerrado el mes de abril de 2026 con 33.494.009 pasajeros, un 3,6% más que en el mismo mes de 2025.

En términos acumulados, hasta abril han pasado por los aeropuertos del Grupo Aena 114.757.924 pasajeros, un 3,7% más que en 2025. El tráfico del primer cuatrimestre, señala Aena, se ha visto beneficiado por la transferencia de pasajeros procedentes del modo ferroviario (tras el accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba), el pasado 18 de enero).