A Coruña aspira a alcanzar el lleno hotelero el 4 de junio por el tirón de la selección española

A Coruña afronta el 4 de junio con una ocupación hotelera bastante elevada, según reflejan las principales plataformas de reservas. Una búsqueda para esa noche muestra muy poca disponibilidad en el centro y en zonas próximas a Riazor, con numerosos establecimientos ya sin habitaciones o con solo opciones residuales, lo que evidencia el impacto del partido de la selección española ante Irak, que aunque sea de carácter amistoso congregará a muchos aficionados en el estadio coruñés.

Los precios también reflejan esta fuerte demanda. En condiciones habituales, alojarse en la ciudad ronda los 60 euros por noche en hoteles de tres estrellas y entre 100 y 120 euros en cuatro estrellas. Sin embargo, para esa fecha concreta, las tarifas se disparan: habitaciones en hoteles céntricos superan con facilidad los 150 o incluso 200 euros por noche, mientras que opciones mejor ubicadas o de mayor categoría alcanzan los 250 o 300 euros.

En el segmento más económico, todavía pueden encontrarse algunas plazas desde 50 a 90 euros por noche en pensiones o alojamientos básicos, aunque con disponibilidad muy limitada y en zonas más alejadas del centro. Esta combinación de alta ocupación y subida de precios dibuja un escenario de presión máxima sobre el mercado alojativo.

Las viviendas turísticas, al límite antes incluso del partido

El impacto no se limita a los hoteles. Las viviendas de uso turístico presentan una ocupación casi total, en muchos casos cerrada desde semanas atrás. La coincidencia con un congreso médico ha provocado que buena parte de estos alojamientos ya estuviesen reservados antes incluso del anuncio del partido, reduciendo aún más las opciones disponibles.

Rafa Serrano, vicepresidente de Aviturga, advierte de que el número de viviendas con licencia es reducido, lo que obliga a planificar con mucha antelación. "El visitante que no reserva con tiempo no encuentra hueco", señalan desde el sector, que prevé que esta situación se intensifique a medida que avance el verano.

Un evento que dinamiza toda la ciudad

El partido de la selección española vuelve a demostrar su capacidad de atracción. Aficionados de toda España viajarán a A Coruña, generando un impacto directo en hoteles, bares y restaurantes.

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de A Coruña, Héctor Cañete, lo resume así: "Es un partido muy fuerte, como cuando venía el Madrid o el Barça. Es muy bueno para la ciudad porque genera muchísimas pernoctaciones". Además, subraya que se trata de "un día de fiesta y fuerte para el sector".

Un anticipo de un verano de alta demanda

La situación prevista para el 4 de junio no es un hecho aislado. La combinación de grandes eventos, turismo nacional y la limitada oferta alojativa está elevando la ocupación y los precios, especialmente en fechas señaladas.

En este contexto, A Coruña confirma su atractivo como destino, pero también evidencia las tensiones en la capacidad alojativa, donde la planificación previa se ha convertido en un requisito imprescindible. El visitante que improvise tendrá serias dificultades para encontrar alojamiento, en una ciudad que volverá a colgar el cartel de completo en una de sus grandes citas del año.