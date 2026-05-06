A Coruña acoge a más de 3.000 cruceristas en una nueva doble escala

A Coruña ha recibido este miércoles una nueva doble escala con unos 3.126 cruceristas que estarán visitando hoy la ciudad.

El primero en llegar fue el Celebrity Eclipse, que arribó de Porto a las 06:30 horas con 3.013 pasajeros a bordo.

El crucero está atracado en el muelle de Transatlánticos desde donde partirá a las 17:00 horas hacia Dover, en Inglaterra. Cuenta con 317,14 metros de eslora, prácticamente triplicando el tamaño del otro barco que visita hoy la ciudad.

Entre sus servicios ofrece experiencias culinarias, conciertos, espectáculos teatrales o talleres como clases de soplado de vidrio.

El otro crucero es el Seadream II, que llegó a las 07:00 horas procedente de Vigo al muelle de Calvo Sotelo Sur. La embarcación, de 104,81 metros de eslora y con 113 turistas, partirá a las 18:00 horas con destino Bilbao.

Este último es un yate de lujo. Cuenta con tres bares, dos restaurantes, un cine, un casino, un jacuzzi y un spa, además de tiendas y biblioteca. En total suma unos 56 camarotes, algunos de los cuales incluyen baños con hidromasaje y comedor propio.

Estos dos cruceros se suman a una lista de unos 180 que harán escala este año en la ciudad. El año pasado, unos 465.000 cruceristas pasaron por A Coruña.