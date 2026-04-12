La conexión perdida de los gallegos de Londres: "Ya no podremos decir que A Coruña está cerca"

La pérdida de conexiones en un aeropuerto aísla a sus ciudades y comarcas, perjudica tanto a usuarios habituales como a otros no tan frecuentes, a quienes limita las comunicaciones, y debilita la operatividad de los tejidos empresariales. A Coruña lo está sufriendo, con tres rutas perdidas en Alvedro (Valencia, Málaga y Londres-Gatwick) en las últimas semanas.

Cuando esto ocurre, las administraciones hacen sonar la alarma, unen posturas pero no coinciden al asumir responsabilidades o competencias y se exigen unas a otras promover la captación o recuperación de rutas. Aunque son las compañías aéreas, negocios con sus intereses, estrategias y objetivos comerciales, las que generalmente tienen la última palabra.

Mientras, los viajeros se resignan a la realidad, admiten el perjuicio sufrido sin saber cuánto tiempo durará o protestan porque tendrán que emplear más tiempo en movilizarse a otras terminales y tardarán más en llegar a sus destinos, además de pagar más por sus desplazamientos.

Estas quejas son ahora comunes en los coruñeses que viven y trabajan en Londres o que con asiduidad viajan a la capital inglesa por motivos laborales. Después de haber perdido hace unos años el enlace directo de Alvedro con el aeropuerto de Heathrow y ahora con el de Gatwick, tendrán que acudir a la terminal de Santiago para volar a Londres.

Cientos de pasajeros en el aeropuerto de Gatwick. Europa Press Reuters

"Hay cosas más graves en el mundo, desde luego, pero para los que vivimos en esta ciudad ahora A Coruña estará más lejos. Ya no podremos decir eso de que, con las conexiones, estamos cerca de casa", expresa Cristina Parrado, que va para doce años de vida y trabajo en Londres.

Horarios, desplazamientos, precios

Las desventajas que ahora tendrá esta administrativa de una empresa de inversión para movilizarse entre Inglaterra y Galicia (salvo en el mes en que Alvedro asumirá el vuelo a Heathrow de la terminal de Santiago que estará en obras) las comparte con otras paisanas: horarios más incómodos, desplazamientos más largos hasta llegar al aeropuerto, precios disparados.

"Me indigna que con vuelos siempre llenos se haya perdido esta ruta, que dañará al turismo y al comercio", augura. "Hay muchos jóvenes gallegos que viven en Londres y ahora solo van a tener una conexión. Cuando tengan una urgencia familiar o haya un fallecimiento van a tardar más en volver a casa", lamenta.

Y los precios y horarios no animan. "Te ves obligada a viajar desde Santiago o Gatwick a las seis de la mañana y pagas 120 euros por un billete sin equipaje o 200 con mochila en temporada baja. Todo esto me sorprende cuando veo que el norte de España se promociona en Londres con publicidad en las paradas de bus", se queja Cristina Parrado.

"Me indigna que con vuelos siempre llenos se haya perdido esta ruta, que dañará al turismo y al comercio. Cuando tengamos una urgencia familiar tardaremos más en regresar a casa" Cristina Parrado, coruñesa en Londres

Sandra Rivera trabaja en el área de marketing de una empresa en Londres, a donde llegó en 2015. Asume que tendrá que reducir el número de vuelos a Galicia o que su familia la irá a visitar menos veces.

Pasajeros en el aeropuerto de Heathrow, Londres. Reuters

"Cuando llegué aquí los billetes estaban caros, luego bajaron de precio y ahora han subido mucho. Siempre están caros salvo que vueles a una hora o en un día raros. En Navidad tengo pagado más por ir a A Coruña que a Asia. A ello añádele ahora el viaje a Santiago, la autopista, la gasolina. Entre que sales de tu casa en Galicia hasta que llegas a la tuya en Londres consumes más de medio día", detalla Rivera.

Lamenta que el enlace directo londinense con el norte de la Península sea tan limitado y que haya que irse a Cantabria o País Vasco para volar sin escalas.

Año Xacobeo en el horizonte

Otra coruñesa de Malpica, Rosario Álvarez, debe desplazarse por motivos de salud a España desde Londres, donde vive desde 2014. El "golpe" de perder la conexión directa a Alvedro lo encaja con "frustración", acentuada por el aumento de precio de los billetes.

"Antes fuera de temporada no pagabas más de 60 libras ida y vuelta sin maleta. Para mayo, mínimo 250, ya veremos en junio y el verano. A mí no me quedará más remedio que viajar en los próximos meses, y tendré que hacer números y cábalas, ver cuál es la mejor conexión, la mejor hora..."

Un avión en la pista del aeropuerto de Alvedro. Cedida

"Me enfada la situación porque aquí todo está muy caro y no tiene pinta de mejorar", comparte Rosario, que además cruza los dedos para que la guerra en Irán no derive en nuevos aumentos de precios.

"Antes fuera de temporada alta pagabas 60 libras ida y vuelta sin maleta. Ahora para mayo lo mínimo es 250. Todo está muy caro y no tiene pinta de mejorar" Rosario Álvarez, coruñesa en Londres

Su pareja, Miguel Souto, con experiencia en el ámbito del transporte en Londres, lamenta también la pérdida de la conexión con Alvedro, pero resalta la mayor relevancia operativa de Santiago como "núcleo aeroportuario" y hace una lectura más profunda del escenario de las conexiones áreas en Galicia y de carencias que afectan a la movilidad.

"Debería haber un tren lanzadera de la estación de Santiago al aeropuerto, pero ese sería un proyecto a largo plazo. Y nos acercamos a un año Xacobeo, el 2027, en el que si quieres que a Galicia vaya mucha gente tienes que facilitarle el transporte con servicios cómodos a los aeropuertos, buses o trenes gratis", propone.

Souto reflexiona sobre la conveniencia de enlaces con Londres: "Cuando recuperamos Heathrow conectado con Galicia, a Vueling no le hizo falta tener tres rutas en la comunidad, salvo quizá en temporada alta".

Un comentario que devuelve a la mesa los intereses propios de las aerolíneas en un escenario actual preocupante: "Las compañías son negocios y siempre lo serán, con sus necesidades. Y ahora, tal como está el mundo y el precio del petróleo...".