Los hoteles de Galicia, cada vez más automáticos: "Es una herramienta que se generaliza"

La digitalización tiene entre sus fines agilizar la gestión de servicios. Está presente en multitud de sectores y ámbitos, entre ellos el hospedaje. Alojamientos como los apartamentos turísticos o las viviendas de uso turístico suelen utilizar aplicaciones y sistemas automatizados que permiten reservar y contratar plazas, y posteriormente ocuparlas, sin el concurso de personas como facilitadoras de servicios.

Los hoteles no prescinden de personal para atender los requerimientos de sus clientes, pero sí se están adaptando, tanto en Galicia como en España, a un proceso continuo de automatización de servicios que moderniza su operatividad y pretende, en teoría, mejorar trámites y consultas a los usuarios.

Este mes de marzo la compañía de alojamiento digitalizado Gaiarooms anunció la incorporación a su cartera del hotel Ipanema Vigo, su primer establecimiento en la ciudad y el quinto en Galicia. Lo publicita como un alojamiento operado "con su sistema tecnológico propio" que permite automatizar procesos como el check-in online, la gestión de accesos y la atención al cliente a todas horas y todos los días. "Este modelo busca optimizar la operativa del hotel y reforzar la experiencia del huésped", destaca la empresa.

Este anuncio pone el acento en la operatividad digitalizada como si se tratase de un procedimiento innovador, aunque en realidad ya se aplica desde hace unos años del mismo modo que lo han adoptado servicios como el comercio y las cadenas de suministro para satisfacer a sus clientelas.

Turistas en A Coruña se dirigen al hotel NH Finisterre. Quincemil

El sector hotelero gallego expresa por un lado que este proceso de digitalización es una "herramienta de uso creciente" que "se irá generalizando", y por otra parte manifiesta sus dudas sobre la perseguida optimización del trabajo en los hoteles al tiempo que resalta el valor de las plantillas de profesionales del sector.

"El turismo es un cara a cara"

"En estos momentos en Galicia la oferta extrahotelera de camas, en pisos de uso turístico y apartamentos turísticos, supera la del sector hotelero. ¿Es este el modelo de turismo que queremos?", se pregunta el presidente del Clúster de Turismo de Galicia, Cesáreo Pardal.

Con este interrogante, pone a un lado la gestión automatizada de los servicios de alojamiento y en el otro el trato directo y personal que se dispensa a los clientes en los hoteles.

"Yo pongo en duda que se optimice la operativa de los hoteles. El equipo de un hotel es lo que diferencia a uno respecto a otro. Tampoco creo que se refuerce la experiencia del huésped. El turismo es un cara a cara, es contacto visual, y con la digitalización se pierde la relación personal, la ayuda cuando hace falta", opina Pardal.

"Pongo en duda que la digitalización optimice la operativa de los hoteles. El turismo es contacto visual y con ella se pierde la relación personal, la ayuda cuando hace falta" Cesáreo Pardal, presidente del Clúster de Turismo de Galicia

El presidente del Clúster turístico apunta que la tendencia a la automatización se advierte en alojamientos pequeños en los que, por ley, no es obligatoria la presencia de recepcionista las 24 horas del día, como los hoteles de una o dos estrellas, donde la recepción presencial es de 16 horas. "Se abaratan costes y mano de obra".

Con ello, Pardal expone, en su opinión, que la merma de personal en el sector hotelero "no es tan problemática como el creciente absentismo laboral" por parte de trabajadores relacionados con la operatividad de los hoteles.

Realidad cambiante, soluciones tecnológicas

"Es simplista pensar que un hotel funciona solo", sentencia Alberto Rodríguez Boo, fundador y CEO de la cadena Alda Hotels, con alojamientos de dos y tres estrellas en Galicia y otras comunidades. “Pero hoy en todos los hoteles estamos conectados con sistemas de automatización de servicios”, añade.

"No hay ninguna cadena que no utilice la digitalización como herramienta en un proceso de operatividad que responde a una realidad cambiante y que necesita adaptarse a soluciones tecnológicas" Alberto Rodríguez Boo, fundador y CEO de Alda Hotels

"El check-in o el check-out automático o los accesos digitalizados los habrá en Gaiarooms, en Alda o en un hotel NH. No hay ninguna cadena que no utilice la digitalización como herramienta en un proceso de operatividad que responde a una realidad cambiante y que necesita adaptarse a soluciones tecnológicas", considera Boo, que admite que "siempre habrá huéspedes que prefieran el trato personal".

El responsable de la cadena Alda también señala el absentismo laboral y la fuga de personal como "complicaciones" que afectan al sector hotelero en Galicia, a las que añade una regulación laboral "más restrictiva" que dificulta la relación entre jefes y trabajadores, lo que acentúa más la tendencia a la digitalización.

Tres modelos

La incorporación de digitalización en los trámites conduce al sector hotelero a la convivencia de tres modelos de gestión de servicios, señala el presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaxe de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazo, cada uno con su perfil de usuarios.

"La mayor parte de las cadenas hoteleras han introducido automatizaciones, y no han supuesto una gran reducción de personal", apunta Collazo. "Por un lado habrá hoteles con gran presencia digital, por otro los que la han incorporado para reducir burocracia pero no han perdido trabajadores, sino que han reforzado el ofrecimiento de otros servicios de información y orientación a los clientes, y por otra parte no se perderán los hoteles donde sus usuarios demandan la exclusividad del trato humano".