La alcaldesa de A Coruña sobre Alvedro: "La pretensión económica de las aerolíneas es inasumible"

"El Concello está trabajando para que una vez finalicen los actuales contratos se puedan firmar otros y la ciudad cuente con rutas y destinos". Esta es la respuesta que el Ayuntamiento de A Coruña ofreció a Quincemil esta semana para aportar su enfoque sobre el futuro inmediato del aeropuerto de Alvedro, donde en unas semanas dejarán de operar dos compañías con vuelos a Valencia, Málaga y Londres-Gatwick por el final de sus convenios de promoción.

Esta mañana la alcaldesa, Inés Rey, ha reiterado que el Concello, a través del Consorcio de Turismo, mantiene el trabajo por "conseguir nuevos destinos" y "sacar adelante nuevas licitaciones" para que las compañías aéreas se decidan a gestionar vuelos en el aeropuerto coruñés, con o sin acuerdo de promoción. Pero Rey ha añadido que las aerolíneas han planteado exigentes requisitos.

"Las pretensiones económicas de las compañías eran inasumibles para el Ayuntamiento", respondió Rey a la pregunta de una periodista. No aportó más detalles respecto al modo en que se gestionarían esas rutas y destinos futuros, de manera directa o mediante contratos publicitarios.

Estas empresas operan rutas en Alvedro que ya les resultan rentables y no necesitan aportaciones económicas municipales, o sí las obtienen para garantizar cierta continuidad en la terminal coruñesa.

A continuación, la regidora volvió a reclamar a la Xunta de Galicia que "asuma competencias" y "coordine la política aeroportuaria" de la comunidad. "No puede ser que los coruñeses con sus impuestos sufraguen una aeropuerto que da servicio a la mitad norte de Galicia. A lo mejor tendríamos que hablar de otro tipo de financiación y esfuerzo, de coordinación a la hora de elegir los destinos más óptimos para cada aeropuerto", planteó Inés Rey.

Con la desaparición de la ruta a la capital inglesa operada por Vueling y los destinos nacionales de Málaga y Valencia de Volotea, la terminal coruñesa mantendría las conexiones a Madrid con Iberia y Air Europa, a Barcelona con Vueling, a Gran Canaria y Tenerife Norte con Binter y a Milán y Ginebra con Easyjet.