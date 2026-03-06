La aerolínea Volotea dejará de operar las rutas que conectan A Coruña con Valencia y Málaga a partir del mes de abril. Así lo han confirmado fuentes de la propia compañía a este medio de comunicación, que explica que estas conexiones dejarán de estar disponibles en el sistema de venta de la aerolínea.

Las rutas unían el Aeropuerto de A Coruña con ambos destinos nacionales y formaban parte de la operativa de la compañía desde el aeropuerto coruñés.

Sin nuevas conexiones previstas en 2026

Desde Volotea señalan que, por el momento, no están previstas nuevas conexiones desde A Coruña para 2026.

No obstante, la aerolínea asegura que analiza oportunidades de manera continua y no descarta retomar su actividad en el aeropuerto coruñés en el futuro.

En cualquier caso, a día de hoy la compañía no puede confirmar ningún plan concreto para volver a operar rutas desde A Coruña.