A Coruña contará con más conexiones aéreas con Canarias este verano

A Coruña y Canarias estarán más cerca este verano. La aerolínea Binter ha anunciado el refuerzo de la conexión con Gran Canaria, en una nueva frecuencia que se suma a las ya establecidas con este destino y con Tenerife, llegando a un total de cinco vuelos semanales.

Así, la ciudad gallega estará conectada desde el 15 de junio los miércoles, viernes y domingos a través del aeropuerto de Gran Canaria y los martes y sábados a través de Tenerife. En todos estos vuelos, como recuerda la compañía, quienes viajen entre las islas canarias en conexión lo harán gratis, dentro de los 220 trayectos diarios que Binter opera allí.

Los billetes ya están a la venta en la web oficial de la aerolínea a partir de 155 euros.

Esta quinta conexión llega después del anuncio de Binter de las nuevas conexiones aéreas con Tenerife, que arrancarán el 31 de marzo. Sumados a los cuatro vuelos semanales entre A Coruña y Tenerife ofrecidos por Vueling, la ciudad herculina contará con cerca de una decena de conexiones con Canarias a la semana.

Este anuncio llega poco antes del aumento en el número de pasajeros y de vuelos que vivirá Alvedro a raíz del cierre temporal del aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro por obras en la pista. Entre el 23 de abril y el 27 de mayo, el aeropuerto ubicado en Culleredo sumará frecuencias con Barcelona, Londres, París, Palma de Mallorca, Sevilla y más conexiones con Gran Canaria y Tenerife.