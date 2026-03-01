El aeropuerto de A Coruña se queda fuera de las grandes inversiones previstas por Aena

El programa de inversiones DORA 2027-2031 de Aena deja fuera de las grandes partidas presupuestarias al aeropuerto de A Coruña. Alvedro sí llevará a cabo pequeñas obras en el campo de vuelo para adaptar su seguridad a la normativa europea.

El Documento de Regulación Aeroportuaria presentado por la operadora en febrero establece cinco objetivos para las actuaciones: atender el tráfico en las próximas décadas, garantizar elevados estándares de seguridad y mantenimiento, mantener elevados niveles de calidad, asegurar el respeto al medioambiente y preservar la eficiencia del sistema aeroportuario.

En total, el presupuesto propuesto para este programa asciende a 13.000 millones de euros con una subida media de las tarifas de 43 céntimos por pasajero.

En Galicia, la inversión será de más de 200 millones de euros, de los cuales 50 millones de euros serán para el aeródromo de A Coruña. Las actuaciones incluyen mejorar la operativa de los vuelos No Schengen, un nuevo edificio SEI y cocheras, y trabajos en el campo de vuelo y plataforma con la urbanización de la zona de aviación general, el aumento del ancho de la franja y mejoras en ayudas visuales.

Sin embargo, el portal Alvedro Vuela Más Alto, tilda las actuaciones de insuficientes.

La plataforma denuncia este fin de semana que en Alvedro se suceden de manera habitual aglomeraciones y problemas operativos como los embarques por la puerta 6, situada en la parte inferior. El portal critica que Aena cambia la puerta de embarque en estos vuelos, informando primero de que el embarque será en la puerta 4 para modificarlo finalmente a la 6 cuando se libera una sala para pasajeros demasiado pequeña para el volumen habitual de viajeros.

En el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, la inversión total será de 107,9 millones de euros, mientras que en Vigo Peinador recibirá 49,4 millones de euros.