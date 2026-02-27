La Xunta reforzará los autobuses a los aeropuertos de A Coruña y Vigo durante el cierre del de Santiago

A partir del 23 de abril y hasta el 27 de mayo, el aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro llevará a cabo unas obras de regeneración del pavimento de la pista, lo que obligará a parar de manera temporal su actividad, que se trasladará a los aeropuertos de A Coruña y Vigo. El incremento en el número de vuelos se traducirá también en una mayor presencia de viajeros en ambas ciudades, aumentando así la presión en las necesidades de transporte. Por este motivo, la Xunta de Galicia ha anunciado que reforzará el servicio de autobuses a las terminales.

Este viernes, tras una rueda de prensa en el aeropuerto de Alvedro, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, explicó que el Gobierno gallego está pendiente de recibir indicaciones de AENA sobre cuál será el trasvase de vuelos definitivo a las dos ciudades gallegas.

"Cando vaian identificando o número de vos que operarán en cada un dos aeroportos estudiaremos o incremento de oferta nas liñas de autobús", afirmó el titular de Presidencia.

En A Coruña, que previsiblemente asumirá más vuelos, la Xunta incrementará el número de líneas y frecuencias desde y hasta Alvedro. En este caso se incrementarán las "liñas desde a cidade ata o aeroporto e desde o entorno de Santiago ao aeroporto da Coruña", cuyo detalle está todavía en fase de estudio por parte de la administración autonómica. .

"Imos aumentar o número de frecuencias para que poderán ser utilizadas por máis pasaxeiros que indudablemente utilizarán máis o aeroporto", subrayó Calvo.

Aumento de vuelos en Alvedro y Peinador

Con los viajes definitivos todavía por confirmar, Alvedro y Peinador tendrán un aumento en su actividad en las semanas de cierre del aeropuerto de la capital gallega.

En el caso de A Coruña, Alvedro asumirá principalmente las líneas de Vueling. Algunos de estos vuelos ya se pueden comprar a través de la app y la web de la compañía. La plataforma Alvedro Vuela Más Alto ha confirmado que se reforzarán los viajes a Barcelona y rutas internacionales y nacionales como Londres Heathrow, París, Palma de Mallorca, Sevilla y los enlaces con las Islas Canarias, concretamente Gran Canaria y Tenerife.

Además, Iberia reforzará la conexión con Madrid y Air Nostrum cubrirá la conexión con Bilbao. Por su parte, Aer Lingus operará con cuatro vuelos semanales a Dublín.

En Vigo, Peinador no recibirá nuevos vuelos, aunque sí verá reforzada la línea a Barcelona en el número de viajes diarios.