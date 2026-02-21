La plataforma Vuela Más Alto denuncia el "maltrato" de AENA al aeropuerto de A Coruña

La plataforma Vuela Más Alto publicó este sábado un editorial titulado "AENA y su maltrato al aeropuerto de Alvedro", en el que carga con dureza contra el gestor aeroportuario por la situación de la terminal coruñesa. El colectivo asegura que el aeródromo herculino "continúa acumulando sinsabores" y que ha comenzado el año "igual o peor" de como terminó el anterior.

En el texto, la plataforma sostiene que existe una "sensación de hartazgo" entre trabajadores y usuarios y estructura sus críticas en varios puntos.

Uno de los ejes del editorial es el nuevo plan nacional de incentivos aprobado por AENA. Según Vuela Más Alto, el gestor ha modificado los criterios para incluir al aeropuerto de Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro dentro de la categoría de aeropuertos pequeños.

En concreto, explican que el pasado mes de diciembre, ante la previsión de que la terminal compostelana superase los tres millones de pasajeros —límite anterior para acceder al programa—, AENA elevó ese umbral hasta los 3,5 millones. Una vez cerrados los datos de 2025, Santiago finalizó el ejercicio con 3,1 millones de pasajeros, lo que le permite beneficiarse de incentivos, incluidas exenciones de tasas, hasta 2028.

La plataforma considera que este movimiento favorece exclusivamente a la terminal compostelana y lo contrapone con la situación vivida en A Coruña tras la desaparición de Spanair o el cierre de la base de Vueling, cuando —según recuerdan— fueron las administraciones locales las que impulsaron alternativas.

"Bajo mínimos" en personal e instalaciones

En el editorial también se denuncia que el Aeropuerto de A Coruña se mantiene "bajo mínimos". Entre los problemas citados figuran la falta de controladores aéreos y de personal para operar los fingers en determinadas franjas horarias.

Según el colectivo, la ausencia de estas pasarelas obliga en ocasiones a embarcar por la puerta 6, un espacio que consideran insuficiente para absorber vuelos de hasta 240 plazas que deben realizar desembarque y embarque en apenas 30 minutos. Esta situación, aseguran, provoca aglomeraciones y pasajeros sentados en las escaleras, bloqueando el paso entre plantas.

Sin inversiones en la terminal

Otro de los puntos que cuestiona Vuela Más Alto es el contenido del nuevo DORA 2027-2031, el documento que fija las inversiones aeroportuarias para ese periodo. Según indican, no se contemplan actuaciones en la terminal de Alvedro, más allá de intervenciones en el campo de vuelo obligadas por la normativa europea en materia de seguridad.

Recuerdan que el edificio actual, inaugurado en 1995, fue concebido para unos 650.000 pasajeros anuales y que en la actualidad roza los 1,3 millones. A su juicio, las salas de embarque están dimensionadas para aeronaves de 50 o 100 plazas y no para aviones de hasta 240 asientos, lo que genera "hacinamientos continuos".

También apuntan a la falta de capacidad para operar simultáneamente más de un vuelo no Schengen, algo que, según sostienen, ha provocado cancelaciones como la de la ruta de Aer Lingus a Dublín.

La plataforma cuestiona además las previsiones de tráfico realizadas por AENA para A Coruña. Señalan que para 2026 el gestor proyectaba 910.863 pasajeros, cuando estiman que la cifra real podría situarse en torno a los 1,24 millones, lo que supondría una desviación de alrededor del 26%.

Asimismo, critican que el incremento medio anual de tasas previsto —unos 0,43 euros por pasajero entre 2027 y 2031— servirá para financiar inversiones en otras terminales, lo que, a su juicio, podría dificultar la captación de nuevas rutas en Alvedro.

Denuncia de bloqueos a proyectos

Por último, el editorial alude a supuestos bloqueos a proyectos privados y públicos en el entorno aeroportuario. Entre ellos, mencionan una macro base de Salvamento Marítimo, nuevos hangares para jets empresariales o la instalación permanente de un avión ambulancia, iniciativas que —según afirman— se habrían encontrado con trabas por parte del gestor.

Ante esta situación, desde Vuela Más Alto exigen "un cambio de actitud" por parte de AENA y, en caso de que no se produzca, reclaman "reacciones políticas ante tanta incompetencia".