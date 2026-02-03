Alfonso Rueda llama a implicarse en el Xacobeo 2027: "Tiene que ser el año grande de Galicia"

El encuentro con empresas y otros agentes tuvo como fin impulsar la colaboración público-privada, tanto a la hora de gestionar los eventos patrocinados con fondos públicos como para impulsar la participación de empresas que realizan ayudas económicas, patrocinios o donaciones para actividades relacionadas con el Xacobeo.

"Fuimos capaces de hacerlo en 1993, cuando poca gente pensaba que esto iba a ser posible, y ahora estamos a las puertas de hacer algo muy grande. Lo que hagamos va a depender de todos nosotros", apuntó.

En este caso, el presidente ha hablado, además de los beneficios que eso puede suponer para la proyección internacional, de que podrán acogerse a los beneficios fiscales derivados del Año Santo.

En este punto en concreto, ha lamentado que el programa no esté aún activo y ha instado al Gobierno central a concretarlo cuanto antes.

De cara al Xacobeo 27, ha avanzado, la Xunta pondrá en marcha un nuevo Plan Director de Patrocinios, un marco específico para garantizar una programación con criterios homogéneos, mayor seguridad jurídica y mejor coordinación.

"Es un sistema pensado para no dejar a nadie fuera y ser lo más justos posible", ha dicho Rueda, dado que "probablemente haya más proyectos que capacidad para hacerlos". Por ello, ha avanzado, se seleccionará "lo mejor, lo que más retorno tenga" y "lo que más hable del Galicia".

El presidente gallego ha instado a todo el tejido empresarial y social de Galicia a participar en este evento y a "trabajar con tiempo" para "hacer las cosas bien".

Para Alfonso Rueda este Xacobeo, el primero tras el binomio 21-22, afectado por la pandemia, "tiene que ser el principio de muchísimas cosas y de muchísimas oportunidades".

Durante su intervención, Rueda ha recordado los datos de turismo del año 2025, en el que visitaron Galicia casi 8,9 millones de personas. Para encuadrar esta cifra, ha recordado que antes de la pandemia el objetivo a alcanzar eran los cinco millones de visitantes. "Y nos parecía ambicioso", ha continuado, para ratificar que, sin obsesionarse por una cifra, estos datos "tienen una importancia".

Para el jefe del Ejecutivo gallego, el Xacobeo 27 "tiene que ser el año grande de Galicia", por lo que ha hecho "un llamamiento a todos" a participar bajo el paraguas de la Xunta, que "tiene que coordinar y poner recursos". "Con el Xacobeo queremos decirle al mundo como somos, como hacemos las cosas. Esta oportunidad queremos aprovecharla entre todos", resaltó el presidente.

En cuanto a la sociedad civil, este año se convocará una nueva línea de ayudas (del mismo modo que se hiciera con el programa O Teu Xacobeo), por importe de 3 millones de euros, para financiar actividades culturales, deportivas, turísticas o de promoción alrededor del Camino de Santiago y del Xacobeo, y que servirán como una dinamización previa al evento del próximo año.

Finalmente, el presidente agradeció a todos el interés y el trabajo de todos los patrocinadores y de aquellos que mostraron interés en llevar a cabo proyectos en la comunidad gallega en el próximo año Xacobeo.

"Tenemos una oportunidad que no tiene ningún otro territorio de España. Tenemos una ocasión que querían para ellos sin duda cualquier otro territorio de nuestro país y de otros muchos países. Pero la tenemos nosotros. Y, por lo tanto, vamos a aprovecharla. Ojalá que todos salgamos, cuando esto acabe, diciendo que valió la pena", finalizó Rueda.