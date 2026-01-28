Estos son los vuelos que podría asumir el aeropuerto de A Coruña durante el cierre del de Santiago

El aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, afrontará en los próximos meses una oportunidad de oro para reforzar su papel en el sistema aeroportuario gallego. El cierre del aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro entre el 23 de abril y el 27 de mayo, motivado por las obras de regeneración del pavimento de la pista, provocará el traslado temporal de parte de su operativa a los aeropuertos de A Coruña y Vigo.

En este contexto, Alvedro acogerá un número significativo de vuelos, principalmente de la aerolínea Vueling. Y es que la mayoría de las rutas que la compañía opera actualmente desde Santiago pasarán a realizarse desde A Coruña durante el periodo de cierre. Algunos de los vuelos ya se encuentran disponibles para su compra en la aplicación y página web de la compañía para esas fechas concretas.

Entre las conexiones confirmadas por Alberto Maroto, portavoz de la plataforma Alvedro Vuela Más Alto, también destacan los refuerzos con Barcelona. Así como rutas internacionales y nacionales como Londres Heathrow, París, Palma de Mallorca, Sevilla y los enlaces con las Islas Canarias, concretamente Gran Canaria y Tenerife.

Aunque la oferta podría ampliarse con alguna conexión adicional, desde la plataforma recomiendan consultar directamente la app de Vueling para conocer el detalle actualizado.

Captura varios vuelos de la página de Vueling para finales de abril

Además de Vueling, Alvedro contará con un refuerzo relevante de otras compañías. Iberia incrementará frecuencias en la ruta con Madrid, mientras que Air Nostrum, operando para el grupo Iberia, asumirá la conexión con Bilbao. A esto se suma la llegada de Aer Lingus, que operará cuatro vuelos semanales a Dublín, ampliando así la conectividad internacional del aeropuerto coruñés durante este periodo excepcional.

Todo ello durante un mes, entre abril y mayo, mientras que Aena encara las obras para regenerar el pavimento de la pista por un importe total de 3,6 millones de euros.

Las obras ya dieron comienzo el pasado 13 de enero, pero en horario nocturno, entre las 23:30 horas y las 5:30 horas de la madrugada. De ahí, que algunas compañías se planteen adelantar el cambio a la ciudad herculina. De ahí que algunas conexiones se adelanten a la fecha del 23 de abril.

Oportunidad clave para la ciudad

Desde el Concello da Coruña valoran este escenario como una oportunidad clave para la ciudad. En palabras del gobierno municipal, el cierre temporal de Santiago "supón unha oportunidade transitoria para A Coruña, que permite incrementar puntualmente a capacidade de Alvedro e, sobre todo, demostrar que é un aeroporto plenamente preparado para asumir volumes de tráfico elevados, comparables aos que xestiona habitualmente Santiago".

El Concello subraya también que esta coyuntura permitirá testar operativas, reforzar la confianza de las aerolíneas y poner en valor la solvencia de la infraestructura, en un momento en el que el perfil del pasajero que utiliza Alvedro —con mayor peso del viajero urbano, corporativo y del turismo de calidad— resulta especialmente atractivo para las compañías aéreas, incluso en temporada baja.

Asimismo, desde antes de la celebración de FITUR, el Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña y la Concellería de Cultura e Turismo vienen manteniendo reuniones de trabajo con diferentes aerolíneas para planificar futuras conexiones, coincidiendo además con el final de algunas rutas impulsadas en etapas anteriores.

Con este refuerzo puntual de vuelos y destinos, Alvedro no solo asumirá parte del tráfico derivado del cierre de Santiago, sino que también tendrá la oportunidad de demostrar su capacidad operativa y su potencial como aeropuerto clave en el noroeste peninsular.