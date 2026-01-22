Así es el vídeo más viral de México en Fitur, obra de dos agencias de Galicia

Dos agencias gallegas, Miraveo y Cecubo Group, presentaron hoy en Fitur el vídeo más viral de la Feria internacional tras grabar un flashmob en pleno centro de Madrid con el estadio Santiago Bernabéu como telón de fondo, con Turismo de Cancún.

"Las empresas con sede en Galicia y oficinas en Madrid y México han ejecutado una activación de branded content de alto impacto en la capital española, desplegando una estrategia de street marketing que conecta patrimonio cultural con la oportunidad del Mundial 2026 a través de un flashmob experiencial protagonizado por guerreros mayas y futbolistas mexicanos", señalan en un comunicado.

La acción generó una gran expectación en Fitur. "La campaña ha ejercido como diferenciador competitivo para Cancún frente a otros destinos turísticos que compiten por la atención del mismo target", explican fuentes de las agencias en un comunicado.

Pero más allá del éxito cosechado esta mañana, esta propuesta ya había alcanzado repercusión en redes sociales, convirtiéndose en un fenómeno viral gracias a la expectación generada durante el rodaje en Madrid a lo largo de estos días.

La campaña fue presentada esta mañana en el escenario principal de México, país socio de esta edición de Fitur. La secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, y la presidenta municipal de Cancún participaron en el evento.

¿En qué consiste la campaña?

El concepto "Cancún, la Puerta de Entrada al Mundial" utiliza una narrativa de brand storytelling que conecta tres conceptos: legitimidad histórica con el juego de pelota maya como antecedente directo del deporte de equipo moderno; puente cultural con la transición visual de ritual ancestral a fútbol contemporáneo; y posicionamiento del destino en el turismo del Mundial.

La activación en Madrid forma parte de una estrategia de comunicación 360° que incluye un flashmob en un mercado clave, la instalación de letras de Cancún en la ciudad para reforzar la marca, presencia en eventos y generación de vídeo para distribución orgánica.

Sin ser patrocinador oficial del Mundial, Cancún ejecuta de la mano de estas dos agencias gallegas y de la consultora de comunicación mexicana Elemental una estrategia de marketing que capitaliza el contexto del evento.

"La campaña asocia conceptualmente el destino con el momento cultural del fútbol global. Esta aproximación permite a Cancún beneficiarse del hype mundialista con una activación experiencial de alto impacto y recordación", señalan las agencias en el comunicado.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de Turismo de Cancún para destacar la ubicación estratégica del destino como punto de entrada ideal para aficionados europeos que deseen vivir el Mundial, así como su riqueza cultural y su capacidad para recibir a visitantes internacionales durante eventos deportivos de gran magnitud.