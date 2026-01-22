La ocupación en los hoteles de A Coruña se dispara con 120.000 pernoctaciones más en un año

Los hoteles de A Coruña mejoran su ocupación con el paso de los años, con el 2020 de la pandemia como referencia. Esta tendencia creciente reafirma el atractivo de la ciudad y pone de manifiesto la ocupación hotelera como factor determinante en su potencial turístico.

El aumento de viajeros y de pernoctaciones fue resaltado este miércoles por el gerente del Consorcio de Turismo de A Coruña en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid. Antón Álvarez echó mano de los datos para elevar un 12,4% el número de viajeros que llegaron a A Coruña en 2025 y un 13,3% el de pernoctaciones.

Son estadísticas del INE sobre puntos turísticos hasta el mes de noviembre, las últimas publicadas. Registran más de un millón de estancias en hotel (1.015.256) frente a las poco más de 896.000 en el mismo periodo del año anterior.

La ocupación hotelera por plazas estimadas en los alojamientos coruñeses en todo el año pasado salvo diciembre alcanzó una media del 57,64%, más de siete puntos por encima de la del año anterior (50,38%) y 18 sobre la de 2021 (39,16%), el año siguiente al de la irrupción del Covid.

La media de 2025 sin contar los datos de diciembre aún es inferior a la registrada en el mismo periodo un año antes de la pandemia, 2019, cuando fue del 61,44%, según el INE.

Un grupo de turistas delante del hotel NH Finisterre. Quincemil

Pero la evolución de la ocupación hotelera en los últimos años revela el progresivo crecimiento del interés turístico por A Coruña, con mayor afluencia de usuarios en los establecimientos, que no siempre se debe a la presencia de turistas sino a la celebración de congresos o eventos profesionales o a desplazamientos por motivos laborales.

Plazas de hotel, no en pisos turísticos

Los datos se recopilan proporcionados cada mes por los establecimientos hoteleros (hotel, hotel apartamento o apartahotel, motel, hostal, pensión, fonda, casa de huéspedes) de cada emplazamiento geográfico, en este caso puntos turísticos, cada uno con su categoría y número de estrellas.

La estadística de ocupación refleja la relación, en porcentaje, entre el total de las pernoctaciones y el producto de las plazas, incluyendo las camas supletorias, por los días a que se refieren las pernoctaciones. Así, a lo largo de 2025 hubo en los hoteles coruñeses una disponibilidad de entre 4.866 plazas en febrero y 5.399 en agosto, el mes con la ocupación más alta, del 80,20%. Los que menos tuvieron fueron enero y marzo, con 35,73% y 46,19%.

Para obtener una perspectiva más amplia del flujo de turistas habría que añadir el número de usuarios de otros alojamientos como apartamentos turísticos o viviendas de uso turístico, también muy ocupados en las ciudades, pero que no aparecen en la estadística del INE.

"Experiencias únicas y diferenciadas"

El gerente del Consorcio de Turismo de A Coruña destacó en Fitur que los datos de visitantes, pernoctaciones y ocupación de hoteles "refuerzan" la posición de la ciudad herculina "como capital atlántica" y "son fruto de una política turística que busca ofrecer experiencias únicas y diferenciadas dentro del territorio y de una política cultural puntera no solo en Galicia, sino en todo el noroeste peninsular".

Antón Álvarez también resaltó que fiestas, conciertos y espectáculos o eventos culturales celebrados en A Coruña ayudaron a potenciar su estatus turístico. Entre ellos mencionó festivales como Morriña Fest, el Encuentro Mundial de Humorismo, el Atlantic Pride o Noites do Porto y estrenos en los principales teatros de la ciudad.