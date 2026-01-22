A Mariña de Lugo tira de identidad para atraer turistas: "Un lugar que reconcilia con la vida"

Los municipios de la Mariña lucense pone en valor a las Caracolas para reivindicar el turismo en la zona. Con la campaña A Mariña, unha viaxe á identidade, la mancomunidad de concellos de la Mariña presume de identidad propia recuperando la historia de las mujeres pioneras en el sector turístico.

La historia de las Caracolas es sinónimo de la esencia de la Mariña: unas mujeres que viajaban a esta zona desde el interior en busca de salud, descanso y bienestar.

La presidenta de la Deputación de Lugo, Carmela López, destacó del territorio que es un lugar que "coida, que cura e que reconcilia co ritmo da vida", algo que va en sintonía con el "modelo de turismo que se busca hoxe e no que traballamos dende hai anos na Deputación, un modelo ligado ao territorio, á cultura, ás persoas e á identidade".

La responsable del organismo provincial también subrayó que "ides atopar en min unha aliada firma para que A Mariña teña a visibilidade que merece".

López también felicitó a la Mancomunidad por recuperar la memoria "proxectándoa cara ao exterior con orgullo e coherencia".

Quienes son As Caracolas

La campaña A Mariña, unha viaxe á identidade recupera el poder sanador del mar, el goce del tiempo y un modelo de turismo de bienestar y consciente con las Caracolas, también conocidas como Canouras, como protagonistas.

A finales del siglo XIX y en el siglo XX, estas mujeres procedentes de los municipios del interior de la provincia se acercaban a la costa para tomar los "baños de mar", una tradición que se consolidó como prescripción médica y por recomendación popular.

En homenaje a su figura, la Mancomunidad organiza propuestas turísticas que también forman parte del Plan de Sostibilidade Turística na Mariña Lucense, profundizando en la identidad del territorio a través de sus valores, sus tradiciones y sus gentes y avanzando en la recuperación y puesta en valor del patrimonio inmaterial.

La presidenta de la Deputación mantuvo en Fitur varias reuniones con representantes del sector turístico junto a la Deputada de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, Pilar García Porto.

El viernes, a las 12:30 horas, se presentará en el stand de Galicia la campaña Provincia de Lugo, Reserva Natural.