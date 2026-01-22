Galicia une la costa más extensa de España con el Camiño do litoral como antesala del Xacobeo 2027

Galicia sumará un nuevo camino a su oferta turística y medioambiental. La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, presentó este jueves en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se está celebrando en Madrid el proyecto Camiño do litoral, que unirá en 52 etapas unos 1.300 kilómetros que se podrán recorrer a pie o en bicicleta.

La iniciativa sirve de antesala del Xacobeo 2027. En Madrid, Vázquez explicó que la Xunta destinará casi 2 millones de euros a llevar a cabo distintas intervenciones para hacer este camino costero una realidad.

Las etapas irán desde Ribadeo hasta Tui, uniendo la costa más extensa de España.

A lo largo de diferentes localidades se ofrecerá a los visitantes la oportunidad de recorrer la Comunidad de una forma diferente, sostenible y respetuosa en un itinerario continuo, accesible y seguro. La señalización correrá a cargo de la Axencia de Turismo de Galicia y contará con una identidad visual unificada y reconocible.

Aplicación móvil

Desde el próximo verano habrá operativa una aplicación móvil con toda la información de cada etapa.

"La APP Conecta litoral será la voz que le diga al viajero: aquí comienza tu aventura", proclamó la conselleira, que destacó la importancia de dar a conocer "la flora y la fauna de las distintas etapas" la gastronomía de cada zona, la relación histórica y cultural que tiene la Comunidad con el mar y su rico patrimonio costero a través de un sendero que representa la materialización de Galicia Calidade.

Ángeles Vázquez recordó que este año será la antesala del Xacobeo 2027, una fecha que volverá a situar el Camiño de Santiago y Galicia en su conjunto como uno de los principales destinos turísticos de todo el mundo.

Galicia es, como indicó la titular de Medio Ambiente, ante todo costa. Por eso el Gobierno gallego apuesta por iniciativas de este tipo, en una comunidad que ve incrementado el número de visitantes debido a, entre otros motivos, su riqueza natural y paisajística. En este sentido, la responsable autonómica recalcó la importancia de un proyecto como Camiño do litoral para "disfrutar" de la Comunidad y poner en valor sus 2.555 km de costa, caracterizada por la forma única y la riqueza que le dan "sus rías, islas y playas", así como por las diferencias geomorfológicas entre las fachadas atlántica y cantábrica.

Con este proyecto, la Xunta explica que también busca dinamizar la economía de los municipios costeros —con los que abrirá una ronda de contactos este mismo mes para exponerles el trazado previsto y recoger sus posibles aportaciones—, y ofrecer al mismo tiempo a los gallegos y a las personas que visiten la Comunidad una propuesta turística nueva y atractiva alineada con el objetivo de avanzar hacia un litoral «sostenible, respetuoso y próspero» que combine tradición y medio ambiente.

Siete áreas paisajísticas

En la presentación el director de la Axencia Turismo de Galicia, Xosé Merelles, destacó la oportunidad que supone para la oferta turística de la comunidad contar con una red de senderos que vertebra más de 1.300 kilómetros.

Merelles resaltó el impacto positivo que puede tener esta propuesta en el territorio a lo largo de todo el recorrido que permite disfrutar de la belleza de siete grandes áreas paisajísticas: A Mariña lucense, las Rías Altas, el Golfo Ártabro, la comarca de Bergantiños, la Costa da Morte, las Rías Baixas y el sur de Galicia.

"Este conjunto de sendas se complementa con el acceso a recursos turísticos próximos y una amplia red de servicios de la actividad turística de estas zonas", subrayó.

En la feria de turismo que se celebra en Madrid se pudo ver una recreación de la futura ruta costera a través de un mural fotográfico, una maqueta 3D de una bicicleta y un prototipo de las señales que se verán en la ruta.