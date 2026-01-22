El Camino de Santiago de la Ría de Muros Noia se presenta en Fitur 2026

Esta tarde se ha presentado en la la Feria Internacional del Turismo (Fitur) la VI Ruta Náutica Rías Baixas - Camiño de Santiago Ría de Muros Noia en el stand de Galicia, que contó con la participación del presidente de la Asociación Ría de Muros Noia y alcalde de Porto do Son, Luis Oujo, el vicepresidente del Monte Real Club de Yates de Baiona, Alechu Retolaza y la delegada de la Xunta de Galicia, Belén do Campo.

La Asociación Ría da Estrela, que agrupa los concellos de Porto do Son, Lousame, Muros, Noia y Outes, presentó dos nuevas peregrinaciones marítimas.

Una con etapa previa en Oporto, VI Ruta Rías Baixas - Camiño da Ría Muros Noia, la peregrinación marítima más numerosa de la historia moderna no competitiva y con mayor número de participantes en la Europa Atlántica, que este año afronta el reto de iniciarse en Portugal.

También se presentó otra nueva ruta de peregrinación más ligada a la navegación histórica de marineros como Pietro Querini, una de las primeras rutas de peregrinación documentadas en el Camino de la Ría de Muros Noia y base de la ruta cultural Via Querinissima, que vincula catorce países de Europa.

El recorrido náutico recorre cientos de millas marinas, pasando por lugares emblemáticos del litoral gallego, como Baiona, las Illas Cíes, A Pobra do Caramiñal, Muros o Portosín. Tras la navegación las personas participantes completan la fase terrestre del Camino hasta llegar a la Catedral de Santiago.

Para Belén do Campo se trata de un "modelo turístico diferente; más sostenible y más respetuoso" y que "no busca la masificación, sino la experiencia con significado, que desestacionaliza, reparte flujos y genera un impacto positivo real en el territorio".