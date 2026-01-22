Abanca presenta una unidad especializada para el sector turístico

Abanca ha presentado en la edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de este 2026 su nueva unidad especializada en turismo. Esta se dirige a agencias de viajes, cadenas hoteleras, grandes alojamientos, operadores turísticos, empresas de transporte, empresas de restauración y hostelería, empresas de ocio turístico y actividades relacionadas.

Concretamente, la entidad financiera explica que con esta unidad busca posicionarse como referente en servicios financieros para la cadena de valor del mundo del turismo a través de un equipo de profesionales especializados y un catálogo de productos y servicios adaptados a las particularidades de la actividad económica del sector.

De esta forma, Abanca pone el foco también en la tecnología para operar a distancia, con una gran presencia de herramientas de inteligencia artificial.

En su portfolio de productos y servicios se incluyen diferentes modalidades de financiación (largo empresa y circulante), garantías, medios de pago, seguros y otros servicios.

Carmen Peral, directora de Abanca Turismo, explica al respecto que la propuesta "se basa en el concepto de 'todo incluido', tan propio del sector turístico. Creemos que las empresas del sector también merecen ese 'todo incluido' a la hora de resolver sus necesidades de una manera integral y por lo tanto más eficiente y cómoda".

Por su parte, Víctor Casal, director ejecutivo de Banca Corporativa, Empresas y Pymes de Abanca, resalta que con esta acción buscan ser "un socio estratégico para estos clientes, ofreciéndoles soluciones financieras flexibles, productos a medida y asesoramiento experto".

La creación de esta unidad refuerza el posicionamiento del banco en las zonas en las que ha incrementado su presencia a lo largo de los últimos años a través de su estrategia de crecimiento orgánico e inorgánico.

La unidad enfocará su actividad de manera especial en las comunidades del arco mediterráneo, Madrid y los archipiélagos balear y canario, donde el turismo es una de las principales industrias. Abanca Turismo contará en estas zonas con oficinas especializadas dentro de la red comercial del banco.