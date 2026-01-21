El surf de Ferrol y su comarca, protagonistas en Fitur: "Es una cultura profundamente arraigada"

El surf es un emblema en Ferrol y su comarca. Así de claro lo dejó este miércoles el alcalde del municipio ferrolano, José Manuel Rey Varela, durante la presentación de Galicia, destino WSL (World Surf League) en la que se dieron a conocer el Gadis Surf Festival Ferrol y la 39ª edición del Abanca Pantín Classic Galicia Pro, que se celebra cada verano en Valdoviño, así como la Edommo Pro Razo de Carballo.

"Hablar de Ferrol y comarca es hablar de mar, de olas y de una forma de vida", señaló el regidor, que invitó a los asistentes a conocer el entorno de la comarca ferrolana. Y es que tal y como insistió el alcalde durante la presentación, "el surf no es una moda pasajera, sino una cultura profundamente arraigada" en el municipio.

"Desde hace casi cuatro décadas, este campeonato convirtió Ferrol en un referente mundial del surf y desde hace unos años se refuerza con el Gadis Surf Festival", señaló el regidor, que destacó que ambas citas amplían el foco del surf más allá de la competición para convertirlas en celebraciones abiertas que conjugan deporte, música, gastronomía y actividades familiares.

Estas dos competiciones son motores de promoción inmejorables para la ciudad y la comarca y crecieron en equilibrio con la naturaleza, respetando y poniendo en valor un entorno privilegiado en el que se desarrollan.

"Ferrol es, ante todo, patrimonio natural", afirmó Rey Varela, que añadió: "Es un territorio donde el paisaje sigue siendo auténtico y donde el visitante puede conectar con la fuerza del mar y con la calma de la naturaleza".

Rey Varela mostró el compromiso del Concello de Ferrol con estos eventos que contribuyen de forma sobresaliente al turismo en la comarca y que, además, promueven la desestacionalización del mismo. Y es que tal y como señaló el alcalde, el surf "se puede practicar durante todo el año en las playas de Ferrol y de la comarca, porque no es una moda pasajera, sino una cultura profundamente arraigada".

El regidor ferrolano, además, lanzó un mensaje claro y directo en el stand de Galicia en Fitur: "Ferrol y comarca es destino, es naturaleza, deporte, cultura y mar, y el surf es uno de nuestros mejores embajadores para mostrar al mundo un modelo de turismo responsable ligado a la identidad local".

"Os invitamos a descubrir por qué Ferrol no solo se visita, sino que se vive, y por qué Ferrol, comarca y Galicia son destinos World Surf League", concluyó Rey Varela.