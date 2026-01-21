Sigue aquí en directo la presentación de A Coruña en FITUR 2026

A Coruña presentará hoy a las 12:30 horas en FITUR su propuesta turística para el año 2026. Cultura de vivir se mantiene un año más como el reclamo de una ciudad que hace bandera de su historia, gastronomía, música, escenarios de película y ambiente cultural.

En la presentación, que tendrá lugar en el stand de Turismo de Galicia, el concejal de Turismo Gonzalo Castro anunciará las líneas maestras de la propuesta turística del año 2025 en la ciudad, acompañada por el equipo del Consorcio de Turismo de A Coruña.

Síguelo en directo

La presentación podrá seguirse en directo a través del siguiente enlace desde las 12:30 horas. El evento durará aproximadamente media hora, y dejará paso a las 13:00 horas a la presentación de las rutas del Queso D.O.P Arzúa-Ulloa, de la Xunta de Galicia y los 32 ayuntamientos integrados en las rutas

El eclipse, principal atractivo

Ayer, antes de la presentación de FITUR, el Concello da Coruña organizó un evento en Madrid de la mano de Lucía Veiga y Xosé A. Touriñán, quienes fueron los encargados de conducir la presentación de la nueva campaña turística, que este año pone el foco en el gran eclipse solar del 12 de agosto, uno de los eventos más esperados del verano.

Será la primera vez desde 1959 que se pueda ver un eclipse solar total desde España. Entonces solo fue visible desde Canarias; esta vez, Galicia será uno de los mejores lugares para disfrutarlo.

El fenómeno arrancará a las 17:34 horas en el mar de Bering y concluirá a las 21:58 en el Atlántico, cruzando el país de oeste a este y dejando imágenes únicas en ciudades como Palma o A Coruña. En la ciudad herculina, el eclipse comenzará alrededor de las 19:30, alcanzando su punto máximo a las 20:28, en plena celebración de las Fiestas de María Pita.

Además del espectáculo astronómico, A Coruña prepara una programación especial con actividades y eventos en las semanas previas. En la presentación celebrada en Madrid, una Torre de Hércules iluminada bajo un cielo estrellado sirvió como carta de presentación de esta cita que promete marcar el verano.