La Mancomunidad de la comarca de Ferrol se presenta en Fitur como 'Ferrolterra Máxica" Concello de Ferrol

La Mancomunidad de Municipios de Ferrolterra presentó este miércoles, 21 de enero, en Fitur 'Ferrolterra Máxica: tradición y naturaleza para todas las personas viajeras', un territorio integrado por los municipios de Ares, Cabanas, A Capela, Cariño, Cedeira, Cerdido, Fene, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Mugardos, Narón, Neda, Ortigueira, Pontedeume, As Pontes de García Rodríguez, As Somozas, San Sadurniño, Valdoviño y Vilarmaior.

El presidente de la Mancomunidad y alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, manifestó durante el evento que: "Estamos hablando de un entorno que va desde la costa atlántica hasta el interior rural y que en los últimos años se ha consolidado como uno de los destinos turísticos gallegos con mejor evolución".

Uno de los grandes logros alcanzados recientemente en este ámbito territorial fue el reconocimiento por la Unesco del Geoparque Cabo Ortegal, un éxito que sitúa a Ferrolterra en el mapa internacional de destinos comprometidos con la sostenibilidad, la ciencia y el patrimonio natural.

El presidente recordó que la Mancomunidad cuenta con la colaboración de distintas administraciones públicas, como la Xunta de Galicia, gracias a un convenio firmado con la Agencia Turismo de Galicia —cuyo director, Xosé Merelles, asistió a esta presentación— que ha permitido desarrollar diversas acciones para seguir consolidando este destino, como el turismo slow, una marca distintiva de este territorio, que ha continuado desarrollándose mediante auditorías a los establecimientos adheridos y experiencias de intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre alojamientos de Ferrolterra y alojamientos de la Mariña Lucense, destino aliado en este proyecto.

La colaboración con la Diputación de A Coruña, además de la promoción de la cultura y del patrimonio, incide en la calidad y la profesionalización como pilares básicos para atraer visitantes.

Asimismo, la Mancomunidad promociona el patrimonio indiano, y se ha dinamizado el Camino a San Andrés de Teixido mediante el trabajo con el tejido local y el fomento del uso del pasaporte de este itinerario. Esta actividad se materializa en el vídeo presentado, que se distingue por centrarse en la riqueza etnográfica del Camino a San Andrés de Teixido.

En el marco de la Mancomunidad también se impulsa el arte urbano a través de iniciativas como el Festival de las Meninas de Canido, en Ferrol, así como el Perla Mural Fest de Fene y, más allá del ámbito urbano, con una obra realizada en el municipio de Ares por el artista internacionalmente premiado Sfhir.

Se continúa promoviendo las rutas de senderismo y el turismo activo a través de distintas plataformas, y se promueve también el Camino a Santo André de Teixido haciendo hincapié en la inclusividad, con una guía técnica para realizar esta romería en sillas de ruedas (realizada en colaboración con la entidad ASCM).

Por otra parte, se sigue impulsando la marca pet friendly, que continúa sumando establecimientos adheridos, dado el creciente interés de este tipo de turismo, lo que permitió la grabación de un vídeo con imágenes tomadas en 17 de los municipios, protagonizado por el dogfluencer @lucas_dog_adventure.

Entre los muchos eventos que acogen los municipios de la Mancomunidad, Rey Varela destacó la Semana Santa de Ferrol, el Abanca Pantín Classic Galicia Pro, el Festival del Mundo Celta de Ortigueira o la tradicional Fiesta de las Pepitas, y en el ámbito del patrimonio natural subrayó parajes como la Serra da Capelada o el parque natural de las Fragas do Eume.

"Les invitamos a descubrir Ferrolterra sin prisas, a recorrer nuestros acantilados, a escuchar las historias de cada puerto y a dejarse llevar por la hospitalidad de nuestra gente. A vivir un territorio donde la naturaleza, la cultura y la tradición conviven en equilibrio y donde cada visita se convierte en una experiencia auténtica", manifestó Rey Varela, concluyendo que "Ferrol y su entorno no es solo un destino que se visita, sino que se siente y se recuerda. Les esperamos en Ferrolterra", concluyó.

Festival celta de Ortigueira

El Comité Organizador del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, a raíz del éxito del pasado año potenciará la Vila Celta como espacio propio del Festival, otorgándole mayor peso dentro de la programación abriendo el Festival el miércoles y cerrando su programación el domingo.

La programación de la Vila Celta se concibe como una oferta musical y cultural complementaria a los conciertos del escenario principal, que ya cuenta con sus primeras confirmaciones para el verano. Tras la estelar actuación de La Bottine Souriante en el 2025, este año el Festival contará con la presencia de su vocalista original y alma de este grupo, Yves Lambert, que volverá al Festival ocho años después de su última actuación.

Junto a él regresan nombres consolidados del panorama folk internacional, como el quinteto irlandés Lúnasa y el quinteto estadounidense de influencia irlandesa Solas, que vuelven 20 años después y celebran su 30º aniversario. Completan la programación Valtos, dúo escocés de fusión celta y electrónica con raíces en la Isla de Skye, y Xara, grupo madrileño del Concurso Runas del 2025.

Se trata de una amplia representación que se irá completando en los próximos meses con bandas, grupos y formaciones en representación de las diferentes Naciones Celtas.