Ferrol muestra su identidad en Fitur con 'Toque Ferrol': "No se representa, se vive"

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presidió esta tarde de miércoles, 21 de enero, la presentación de la campaña turística 'Toque Ferrol-Ferrol Touch', que tuvo lugar en el espacio de Galicia en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid.

La propuesta marca el inicio de la campaña que continuará durante todo el año para la promoción de la ciudad. La pieza audiovisual se inspira en el 'Toque Ferrol' y adelanta la historia, que se conocerá por completo próximamente, de dos artistas que unen sus relatos mientras se suceden imágenes dinámicas de la ciudad, tanto del entorno urbano como rural.

Rey Varela se encargó de explicar al público el 'Toque Ferrol', que "no es solo un eslogan", puntualizó. "Es la autenticidad, la fuerza y el orgullo que no se explica. Se vive. Poseemos una fuerza identitaria, emocional y patrimonial indudable. Un carácter que más que presumir, lo que hace es demostrar. Eso es el 'Toque Ferrol'", manifestó. "Ferrol es mar, viento y horizonte abierto, y piensa y siente con profundidad, carácter y verdad. Este año, además, celebramos los 300 años de Ferrol como ciudad mirando hacia el futuro", añadió el regidor.

Los presentes en Fitur pudieron conocer en primicia ese 'Toque Ferrol' a través del video que muestra las playas de Doniños, Santa Comba, la entrada de la ría de Ferrol, el barrio de A Magdalena, el Arsenal o la puerta del dique, así como eventos multitudinarios como los conciertos de las fiestas de verano o el espectáculo de danza que se celebró en el dique del Arsenal.

También incluye imágenes del hito histórico del derribo de la muralla que se está produciendo con 'Abrir Ferrol al Mar'. El vídeo de 'Toque Ferrol' está disponible en la página web del Concello y próximamente en sus redes sociales.

Rey Varela invitó al público presente en Fitur a visitar la ciudad departamental porque "quien conecta con Ferrol ya no la olvida". "Os esperamos allí para que descubráis el 'Toque Ferrol'", invitó el alcalde.

Los principales atractivos de Ferrol

El 'Toque Ferrol' también está muy presente en los principales eventos y fiestas que se desarrollan en la ciudad a lo largo del año y que fueron protagonistas en esta presentación de la ciudad naval en Fitur, gracias a las intervenciones del presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa Ferrolana, Fernando Iguacel; del promotor de las Meninas de Canido, Eduardo Hermida; de la presidenta de la coordinadora de rondallas de Ferrol, Elena Horjales; y del director de Equiocio, Ricardo Pérez Lama.

La Semana Santa de Ferrol es uno de los principales focos de atención para el visitante por su espectacularidad y antigüedad —se remonta al siglo XVIII—, lo que también es clave para que sea considerada Fiesta de Interés Turístico Internacional. El alcalde destacó la sobriedad y elegancia de las procesiones ferrolanas, en una Semana Santa que "no se representa, se vive", y en esa emoción de cada procesión vuelve a aparecer el 'Toque Ferrol': "verdad, carácter y profundidad", expresó.

"Si la Semana Santa es emoción, las Pepitas son memoria", continuó Rey Varela. La Noche de las Pepitas es otro de los eventos identitarios de la ciudad departamental, "una fiesta profundamente ferrolana, que no existe en ninguna otra parte del mundo". "Quien vive esa noche en las calles entiende que el 'Toque Ferrol' también es conservar nuestras tradiciones al mismo tiempo que caminamos hacia el futuro", afirmó el alcalde. El Ayuntamiento sigue trabajando intensamente para que sea considerada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Las Meninas de Canido también fueron otra de las citas destacadas en la presentación de Ferrol, el festival de arte urbano con alma reconocido internacionalmente. "Un museo al aire libre, vivo, en constante evolución, que ha transformado todo un barrio desde la creatividad y la participación, porque en Ferrol el arte se comparte", declaró Rey Varela.

Este año, Equiocio también tuvo la oportunidad de presentarse al mundo en Fitur. Rey Varela destacó ante el público asistente que se trata de un evento deportivo de equitación de alto nivel que combina deporte, naturaleza, ocio familiar y turismo activo.

Respaldo de las asociaciones

Cabe destacar que la presentación de Ferrol en Fitur es un acto que cuenta con el respaldo del tejido asociativo de la ciudad, como ACOF, Cofer o la Asociación de Empresarios de Hostelería Ferrol y Comarca, en un ejemplo de unión de esfuerzos en favor del beneficio colectivo.

El objetivo es que el turismo sea uno de los principales dinamizadores de la economía y esta feria es el mejor escaparate para atraer visitantes que disfruten de la ciudad, al mismo tiempo que se hospedan en los hoteles locales y consumen en el comercio y la restauración ferrolana.