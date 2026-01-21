El eclipse y el Camino de Santiago centran la oferta turística 2026 de la Xunta de Galicia Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia abrió su participación en la primera jornada de la Feria Internacional de Turismo con la presentación 'Galicia, Puerta de entrada del gran eclipse solar 2026', uno de los grandes acontecimientos con impacto turístico que se producirán este año y que, según señaló el director de Turismo de Galicia, podrá verse en gran parte del territorio, en una franja que abarca desde Estaca de Bares hasta la comarca de Valdeorras, en Ourense, a lo largo de 143 municipios, es decir, el 45,6% de toda Galicia.

Este fue el punto de partida de la programación del stand de Galicia en la primera jornada de Fitur 2026, compuesta por presentaciones de destinos en torno a los principales atractivos de la comunidad, entre los que destacan la gastronomía, el turismo de naturaleza, el paisaje, el patrimonio y el Camino de Santiago, entre otros.

El Camino Portugués, una ruta inclusiva

Precisamente, el 'Camino Portugués de la Costa Inclusivo' fue otra de las presentaciones, en la que también participó la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz. "Nuestro Camino de la Costa es mágico por su belleza, por su patrimonio natural y cultural y por su gente, pero también es inclusivo, como demuestran desde hace años los peregrinos de Discamino", destacó Ana Ortiz durante su intervención.

La delegada territorial detalló los datos "espectaculares" del recorrido en 2025. "Nuestros visitantes quedan asombrados y la mejor prueba de que tenemos algo especial es que el 80% de los peregrinos son extranjeros, especialmente alemanes, norteamericanos e italianos", explicó. El director de Turismo resaltó la apuesta de la Xunta por la diversificación de las rutas jacobeas y subrayó que el Camino Portugués de la Costa es el que muestra el mayor índice de crecimiento y el tercero más recorrido, con el 16,9% del total.

Las rutas jacobeas fueron también el hilo conductor de la presentación 'Veinte municipios, una sola voz', con la Asociación de Municipios del Camino de Invierno a Santiago; y 'El final es el comienzo, Solpor', con la Asociación de Empresarios del Camino de Santiago Fisterra Muxía. En la primera, el director de Turismo de Galicia recordó que se están dando pasos para la promoción de este itinerario con actuaciones para mejorar los albergues de este camino y destacó que desde hace poco también cuenta con una oficina de información al peregrino.

Relacionado con el turismo patrimonial, el stand de Galicia acogió la presentación '800 años de la consagración de la Catedral de Tui', en una cita en la que colaboraron la Xunta y el Concello de Tui. Durante su intervención, Xosé Merelles puso en valor la conmemoración "que, sin duda, servirá para atraer a un mayor número de visitantes a esta zona con recursos turísticos vinculados al entorno del río Miño y a la frontera con Portugal".

Turismo gastronómico

Otra de las claves que definieron la programación de este miércoles fue el turismo enogastronómico, precisamente una de las líneas estratégicas que se está potenciando desde la Xunta de Galicia.

El director de Turismo de Galicia participó en citas destinadas a promover esta modalidad de visitas, como la presentación 'Itinerarios enogastronómicos de Valdeorras', del Geodestino Trevinca Valdeorras, o la 18.ª edición de la guía '…Y para comer, Lugo', de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Lugo.

Según el Informe de Turismo Gastronómico en España 2023, un 86,5% de los viajeros españoles realizó al menos un viaje o escapada de carácter gastronómico en los dos años previos, el dato más alto de la serie histórica.

Finalmente, el director de Turismo de Galicia también asistió a la presentación 'Ferrolterra Máxica: Tradición y naturaleza para todas las personas viajeras', del Geodestino Ferrolterra. Durante su intervención, Xosé Merelles destacó la importancia de eventos como el Festival Internacional de Música Celta de Ortigueira como un polo de atracción para esta zona, visitada entre enero y noviembre de 2025 por 149.499 viajeros.

'Galicia Calidade'

La Feria Internacional Fitur se celebra del miércoles 21 al domingo 25 de enero en IFEMA, Madrid. El expositor de la comunidad, ubicado en el pabellón 9, se organiza bajo el lema 'Galicia Calidade' y busca convertirse en la puerta de entrada a la tierra para las personas, profesionales y visitantes que se acerquen a conocer las propuestas turísticas gallegas. La presentación 'Galicia Calidade' tendrá lugar el viernes 23 a las 11:00 horas.

Desde este miércoles 21 y hasta el viernes 23, Fitur está únicamente abierto a profesionales del sector turístico. Durante estas tres jornadas, el stand de Galicia acoge más de medio centenar de actividades promocionales, muestras y talleres.

El sábado 25 y domingo 26 serán los días en los que Fitur se abrirá al público general. Durante el fin de semana, la oferta del espacio de Galicia se completará con distintas demostraciones y actuaciones en vivo, vinculadas a la cultura y la artesanía gallega.

La programación completa para estos tres días puede consultarse en el siguiente enlace.