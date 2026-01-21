A Coruña organiza actividades divulgativas y un concierto con motivo del eclipse solar de agosto

Este verano, A Coruña suma a sus fiestas, conciertos y playas un nuevo atractivo turístico: el eclipse solar. El próximo 12 de agosto, la ciudad gallega será uno de los mejores puntos de Europa desde donde ver este espectacular fenómeno. Por ese motivo, el acontecimiento centra la campaña turística de este año.

Este miércoles, el concelleiro de Turismo, Gonzalo Castro, y el gerente del Consorcio de Turismo y Congresos, Antón Álvarez, han presentado las principales novedades en el espacio de Galicia ubicado en Feria Internacional de Turismo (Fitur) que está teniendo lugar en Madrid.

La alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, se desplazó a Córdoba como vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias debido al accidente de tren de Adamuz, motivo por el cual no ha acudido en esta ocasión a Fitur.

La presentación comenzó con un vídeo promocional de la campaña Cultura de vivir. Para ver el corto Coruña Vadis, que dirige de nuevo Javier Veiga y que coprotagoniza junto a Xosé Touriñán ambientando la ciudad en la época romana, habrá que esperar unos días. El Concello ha decidido posponer el estreno como muestra de respeto a las víctimas del accidente de Adamuz.

A Coruña, CidadEclipse

Esta será la primera vez desde 1959 en la que se podrá ver desde España un eclipse solar total. En esta ocasión, A Coruña será uno de los lugares privilegiados para presenciar este fenómeno astronómico, que no se producía desde 1905 y que no se repetirá hasta el año 2180.

Así, el próximo 12 de agosto, la luna tapará por completo el sol, coincidiendo de pleno con las celebraciones de las Fiestas de María Pita. Este año, las festividades coruñesas suman dos congresos esa semana: el Third Solar MHD Conference y el New Frontiers in Cosmology.

Esta programación se complementará con más acciones en la ciudad, todo ello bajo el lema A Coruña, CidadEclipse.

Las actividades comenzarán en marzo con una campaña divulgativa en centros educativos y centros cívicos. Los Museos Científicos también participarán con una programación especial en el Planetario y una exposición itinerante. De manera paralela, se organizará una campaña de dinamización del comercio local y en los mercados con una imagen creada para el evento por el artista coruñés Antón Lezcano.

Todo ello se organizará bajo una comisión especial que coodinará distintas acciones a lo largo de los próximos meses.

Dónde ver el eclipse en A Coruña

Ya el 12 de agosto, en España el eclipse cruzará de oeste a este pasando por capitales de provincias desde Palma hasta A Coruña. Aquí el eclipse comenzará sobre las 19:30 horas con su máximo a las 20:28 horas.

La ciudad habilitará varios puntos de observación en O Portiño, el parque de Bens y el Monte de San Pedro. Para ello se organizará un dispositivo especial de tráfico con aparcamientos disuasorios. Además, habrá otros lugares de observación en cada distrito de la ciudad y un punto accesible para personas con movilidad reducida.

El ritmo musical lo pondrá la orquesta Os Satélites y la Banda Municipal de Música, con un concierto especial en el que interpretarán bandas sonoras de películas con temática espacial.

"Cuando el mundo mire al cielo el 12 de agosto lo hará desde A Coruña", subrayó el gerente de Turismo, que destacó también que la ciudad cuenta con "uno de los atardeceres más espectaculares de Europa" y que para la fecha señalada "seremos el mejor escenario de Europa para disfrutar de un fenómeno astronómico único".

Por su parte, Castro bromeó con la necesidad de "desestacionalizar" el eclipse, que coincide en medio de la programación de las Fiestas de María Pita y en una de las semanas de mayor actividad cultural y turística del año para la ciudad.

La noche del eclipse será además antes de las Perséidas, así que a la ocultación del sol seguirá una lluvia de estrellas.

Ese día, y el resto del año, el concelleiro invitó a disfrutar de una ciudad "milenaria, abierta al mar y al océano Atlántico, de tránsito de muchas civilizaciones de las que se ha empapado con tolerancia y respeto. Es muy importante hablar de la tolerancia y del respeto", algo que Castro señaló que es propio de A Coruña.

"En A Coruña nadie es forastero y os vamos a recibir con los brazos abiertos con nuestra cultura de vivir", concluyó, con un guiño a los lemas de la ciudad.