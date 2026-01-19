La Xunta presentará Galicia Calidade, los conciertos del Xacobeo y la iniciativa "Top Secret" en FITUR esta semana

Galicia intentará repetir los éxitos de ediciones anteriores en FITUR 2026, donde la comunidad volverá a tener un completo stand donde se presentarán la mayor parte de los planes turísticos de la comunidad para 2026. La excepción volverá a ser Vigo, que una vez más ha rechazado usar el stand de Galicia y presentará su propuesta en el de Turespaña.

El stand de Galicia estará situado en el pabellón 9 de IFEMA, como de costumbre, y en él la Xunta de Galicia presentará sus propuestas durante los tres días de la feria. A las 11:00 de la mañana del miércoles 21 tendrá lugar la inauguración del stand, con una presentación de Galicia Calidade, que es el nuevo sello turístico de Galicia, en la que se espera que esté el presidente Alfonso Rueda, y a continuación a las 11:25 la Xunta continuará con la promoción de la estrategia turística del eclipse solar de este año.

El gobierno gallego ocupará la mayor parte de la primera mañana de FITUR, con la excepción de la presentación del Clúster de Turismo de Galicia de las 11:40 y de la de A Coruña a las 12:30. Previamente, la ciudad herculina celebrará el martes por la tarde noche un evento propio, como acostumbra a hacer desde 2022. El miércoles por la tarde verá las presentaciones de Ferrol y Santiago de Compostela, las otras dos ciudades de la provincia de A Coruña.

Un "secreto" el viernes

El viernes 23 por la mañana será la última jornada de presentaciones de FITUR, y el stand de Galicia comenzará con Top Secret, un nuevo producto turístico de rincones desconocidos de la comunidad, y concluirá con la presentación de los Conciertos del Xacobeo 2026, que se esperan que sean muy ambiciosos, dado que el nuevo año jacobeo es ya 2027.

A lo largo de los tres días de feria, la Xunta también presentará los trenes turísticos, "el Galicia Spa Pilgrimage", la iniciativa Galicia en Ruta o los planes de turismo deportivo.