"Un atardecer, dos ocasos: el eclipse en la provincia de A Coruña": la propuesta de la Diputación en FITUR

La Diputación de A Coruña volverá a estar presente un año más en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebrará en Madrid del 21 al 25 de enero. Lo hará con una propuesta propia integrada en el espacio de la Xunta de Galicia. La institución aprovechará este escaparate internacional para presentar una iniciativa singular que sitúa a la provincia como escenario idóneo para disfrutar de un acontecimiento único: el eclipse solar total del próximo 12 de agosto.

El espacio estará situado en el pabellón 9 del recinto ferial IFEMA, en la parcela 9C07/9C09¹. La presentación del Área de Turismo de la Diputación tendrá lugar el jueves, 22 de enero, a las 11 horas, bajo el título "Un atardecer, dos ocasos: el eclipse en la provincia de A Coruña", a cargo de la astrofísica y profesora de la Universidad de Santiago (USC) Begoña Nicolás Ávila.

La provincia de A Coruña se convertirá el 12 de agosto de 2026 en uno de los lugares privilegiados del mundo para observar un fenómeno astronómico excepcional: un eclipse solar total. El evento tendrá lugar poco antes del atardecer, por lo que en la misma jornada, con poco tiempo de diferencia, el sol se ocultará dos veces.

"Será un instante irrepetible que servirá, también, para descubrir la riqueza de nuestro territorio", explica el vicepresidente de la Diputación y responsable de Turismo, Xosé Regueira.

La provincia de A Coruña cuenta con dos geodestinos reconocidos como Destinos Turísticos por la Fundación Starlight: la Costa da Morte y As Mariñas. "Son dos territorios complementarios en los que la calidad del cielo nocturno convive con un valioso patrimonio natural, cultural e histórico, al alcance del visitante durante todo el año", subraya Regueira.

Un territorio diverso con un modelo turístico versátil

La propuesta que la Diputación de A Coruña lleva a FITUR encaja con un modelo turístico "basado en la diversidad, la calidad y la competitividad", defiende el vicepresidente de la institución. La provincia posee un territorio "versátil, capaz de generar productos turísticos para diferentes tipologías de visitantes", apoyándose en una red de ocho geodestinos complementarios y diferentes entre sí: Ferrolterra, As Mariñas, la Costa da Morte, Terras de Santiago, la ría de Muros-Noia, Barbanza-Arousa, Terras da Comarca de Ordes y Ulla-Tambre-Mandeo.

Frames vídeo promocional Deputación Diputación de A Coruña

Este equilibrio entre turismo de costa, de interior, de naturaleza y vinculado a los Caminos de Santiago se completa con una oferta urbana y patrimonial "de primer nivel", destaca Xosé Regueira.

Además de la presentación específica sobre el eclipse solar total, la Diputación de A Coruña llevará a FITUR la Guía turística de la provincia de A Coruña, una publicación disponible en ediciones en gallego y castellano. Se trata de un cuaderno ligero, con fotografías de gran calidad, que recoge información amplia sobre los principales recursos turísticos de la provincia y ofrece consejos útiles para disfrutar al máximo de la experiencia de La provincia que sabe.