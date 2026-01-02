Javier Veiga repite como director del corto turístico de A Coruña

A Coruña se promocionará turísticamente con un corto este 2026 que, de nuevo, dirigirá Javier Veiga. El director, guionista, cómico y actor repite al mando de la promoción de la ciudad, como ya hizo el año pasado con Al Noroeste del Oeste.

En esta ocasión, el corto de Veiga llevará por título Coruña Vadis. Su propuesta es una idea original de la que es guionista, director y productor y se podrá ver en eventos y congresos donde la ciudad de A Coruña se promocione turísticamente.

El corto todavía no está finalizado y no hay una fecha clara de cuándo saldrá a la luz. Será, eso sí, durante la feria de turismo Fitur que se celebra en Madrid entre los días 21 y 25 de este mes.

La nueva promo, que se moverá en un tono humorístico, tendrá como objetivo mostrar a potenciales turistas la "cultura de vivir" coruñesa, con el lema que A Coruña utiliza desde hace ya algunos años y que se define como " una ciudad que combina cultura, gastronomía, ocio y un estilo de vida amable, abierto y cosmopolita".

El Mundial 2030 será una de las referencias que previsiblemente se podrán ver en Coruña Vadis, para el que se exige, entre otros aspectos, mostrar el vínculo de la ciudad con el deporte, además de aspectos como sus fiestas, los espacios peatonales y accesibles o la gastronomía de A Coruña.

El elenco todavía no ha sido desvelado, pero en el corto del 2025, además de al propio Veiga, se pudo ver en él a Xosé Touriñán y otras caras conocidas en la ciudad como el músico Marcos Viascón, la deportista Inés Pampín, ganadora de Coruña Corre, Consuelo Roque y Xose Lois Cortés de la agrupación Pantaleón, además de Rafael Varela del Chaflán e Israel Cubillo de El Antiguo.

Para Coruña Vadis, el Concello ha destinado un importe de 96.333 euros.