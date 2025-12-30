Los vuelos desde A Coruña a Gran Canaria para la temporada de verano ya están a la venta

Una de las cuatro rutas aéreas del aeropuerto de A Coruña cuyo contrato finaliza muy pronto, en marzo de 2026, es la de Gran Canaria, operada por Binter. La aerolínea parece dispuesta a mantener la conexión con Alvedro, ya que acaba de poner a la venta los vuelos para la temporada de verano del próximo año, a partir de marzo.

Lo que aún se desconoce es si el Ayuntamiento seguirá pagando a través de convenio algo más de 332.000 euros (u otra cantidad) en concepto de ayuda pública para que Binter continúe operando en Alvedro.

La venta de billetes a la isla a partir de finales de marzo experimentará cambios: ya no habrá vuelos los jueves, sino los miércoles, mientras que se mantienen los de los domingos.

Con base en Gran Canaria, los aviones despegarán los miércoles a las 8:45 horas y los domingos a las 8:40. Las salidas desde A Coruña se fijan para las 13:10 y las 13:15 horas los mismos días respectivamente.

El avión encargado de operar la ruta será el Embraer 195 (E2) de 132 asientos, con dos asientos a cada lado de cabina, informa la página web de Vuela Más Alto. Binter ofrecer transporte al resto de las islas Canarias sin coste, con el segundo vuelo gratuito desde Las Palmas.

Los otros contratos con compañías aéreas que expiran en marzo de 2026 en Alvedro son los de las rutas con Valencia y Málaga, que opera Volotea, y el de Londres-Gatwick ofertado por Vueling.

El Concello de A Coruña, a través del Consorcio de Turismo, destina cada año una cantidad del presupuesto para compañías aéreas con el fin de consolidar su asentamiento en Alvedro. La consignada para el próximo año roza los dos millones de euros.

La gerencia del Consorcio de Turismo corresponde desde noviembre a Antón Álvarez Olmo, un año y medio después de la renuncia del anterior responsable, Moisés Naranjo.