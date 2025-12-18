Santiago de Compostela contará con vuelo directo a Jerez e Ibiza a partir de junio

El aeropuerto de Santiago continúa añadiendo destinos a su oferta. Tras los vuelos directos anunciados a Nueva York, Ámsterdam, Cork o Marrakech, se les unen los vuelos nacionales de Ibiza y Jerez.

Estarán operadas por Vueling y contarán con dos frecuencias semanales durante la temporada de verano.

La oferta comenzará en el mes de junio. A Ibiza, los vuelos directos se podrán obtener a partir del 18 de junio (jueves y domingo); y a Jerez las conexiones funcionarán desde el día 3 de ese mismo mes (miércoles y domingos).

A estas novedades, tal y como ha trasladado la compañía, se suma la extensión también durante todo el verano de la ruta Santiago-Zúrich, que estará disponible a partir del 18 de junio con dos frecuencias semanales jueves y domingos.

Para director de Red y Estrategia de Vueling, Jordi Pla, estas nuevas rutas "refuerzan el compromiso con la conectividad desde España, tanto a destinos nacionales como internacionales".

Más líneas a Dublín

Estas nuevas ofertas de Vueling se suman al refuerzo de la conexión directa entre los aeropuertos de Santiago de Compostela y Dublín con un enlace adicional en la temporada de verano de 2026 (un vuelo en cada origen), que incrementará la oferta actual hasta los cinco vuelos semanales.

Según han confirmado fuentes de la aerolínea a Europa Press, este vuelo operará todos los sábados entre el 30 de mayo y el 12 de septiembre de 2026, de forma que se sumará en la semana que Lavacolla reabrirá tras un mes cerrado por obras.

El nuevo vuelo saldrá de Santiago a las 16:50 horas y llegará a su destino a las 18.00 horas; mientras, el vuelo con origen en Dublín partirá a las 12:50 horas y llegará a las 16:10.

Este anuncio se suma a otros recientes sobre destinos y conexiones que gana Lavacolla después de que, en septiembre, Ryanair anunciase el cierre de su base de Santiago, lo cual desencadenó reacciones negativas entre la plantilla de trabajadores, a los que se aplicó un ERE, e instituciones.