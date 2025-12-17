Santiago de Compostela tendrá un vuelo directo a Marrakech el próximo verano

Ayer se anunciaba que Santiago de Compostela contaría con un vuelo directo a Ámsterdam por la aerolínea holandesa KLM a partir del mes de mayo de 2026. Hoy se vuelve a anunciar otro vuelo internacional, esta vez a Marrakech operado por la aerolínea española Vueling.

Así lo ha anunciado la cuenta de X @scq_news en donde especificaba que la conexión entre la ciudad compostelana y la marroquí comenzará el próximo verano, concretamente el 3 de junio.

🆕 NUEVO DESTINO: MARRAKECH 🇲🇦 @vueling estrenará vuelos a La puerta del Atlas desde su base de Santiago la próxima temporada de verano :

⁰ 💺 2 vuelos semanales⁰ 🕦 Salidas Santiago: miércoles y domingos

📅 Comienza el 3 junio pic.twitter.com/FyyDglt4EK — Santiago Airport News (@scq_news) December 17, 2025

Lavacolla contará con dos vuelos semanales a Marrakech, con salidas desde Santiago los días miércoles y domingos, aunque todavía no es posible formalizar la compra de billetes en la web de la compañía.

De este modo, continúa la internacionalización del aeropuerto de Lavacolla tras el anuncio del vuelo directo que conectará Santiago con Nueva York, con Ámsterdam, con la ciudad irlandesa de Cork y, ahora, se une Marrakech.

También supondría una mayor compensación económica tras el cierre del aeropuerto el próximo 23 de abril hasta el 27 de mayo, por obras de renovación en la pista, y también tras la marcha de Ryanair de Lavacolla, quien cerró su base de dos aviones el pasado mes de septiembre.