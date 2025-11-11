A Coruña contará con un distintivo para indicar a qué se destina lo recaudado con la tasa turística

A Coruña tendrá un distintivo para identificar a qué se destina lo recaudado con la tasa turística. Así lo ha anunciado este martes el concelleiro de Economía, José Manuel Lage, en el Foro Turismo y Camino de la cuarta edición del Fairway en Santiago de Compostela.

Lage anunció que el gobierno local se encuentra trabajando en este sello para indicar qué actividades se financian de esta manera. La conservación del patrimonio, la limpieza y el transporte público son los principales ejes.

"Este impuesto va a tener una trazabilidad, contribuirá al desarrollo sostenible y potenciará aquellos elementos que contribuirán también a mejorar la calidad de los visitantes que tenemos", explicó el concejal.

En la ciudad herculina la tasa turística se aplica desde el pasado 29 de septiembre con un coste de entre 1 y 2,5 euros por persona y noche. Entre las excepciones se encuentran personas que visiten la ciudad por motivos de salud o programas sociales, deportistas federados, menores de edad, personas con discapacidad o participantes en congresos.

Santiago tendrá un Foro del Turismo Sostenible

En Santiago, la concelleira de Turismo Miriam Louzao indicó que promoverán un Foro del Turismo Sostenible para recabar las opiniones de todos los agentes implicados sobre las propuestas municipales para la aplicación de su tasa.

Entre sus objetivos están las políticas de descentralización y desestacionalización del turismo. En el caso de la capital gallega, la aplicación de la tasa comenzó hace un escaso mes y medio, el pasado 1 de octubre.

El sector critica la "carga administrativa"

En el foro también participaron representantes del sector como Agustín Collazos, presidente de Hospeco, y José Antonio Liñares, portavoz de Unión Hotelera de Santiago.

Ambos se mostraron de acuerdo con las propuestas para poner en valor a qué se destina la tasa. Sin embargo, en palabras de Collazos, criticaron que "se ha puesto un poco la tirita antes que la herida y se está aplicando una tasa

turística en una ciudad que, de media anual, tiene un 60% de ocupación". En el caso de Santiago, Liñares aseguró que "el destino debería estar más consolidado antes".

Entre sus sugerencias está el destinar parte de lo recaudado a políticas aeroportuarias o la comercialización del destino con acciones, entre otras, que favorezcan la accesibilidad.