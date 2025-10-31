La Xunta de Galicia centra los presupuestos de Turismo en afrontar el "crecimiento sostenible"

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, acude con su equipo a la Comisión 3ª de Economía, Facenda e Orzamentos en el Parlamento de Galicia. Xunta de Galicia

El director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha defendido este viernes en el Parlamento los presupuestos que la Xunta destinará al departamento autonómico en el 2026, en concreto, más de 125,9 millones para afrontar "el crecimiento sostenible del turismo" y para preparar el Xacobeo 2027, mientras la oposición ha manifestado que las cuentas reflejan un "estancamiento" y "más de lo mismo".

En su comparecencia en la Comisión 3ª Economía, Facenda e Orzamentos recogida por Europa Press, Merelles ha asegurado que estas cuentas marcan la primera mitad de la legislatura, con el objetivo de dar respuesta a "la realidad turística actual" y tratar de consolidar Galicia como un destino que "sabe crecer y que es capaz de repartir los beneficios que la actividad turística trae consigo en el territorio".

Tras detallar las medidas del presente año, el director de Turismo ha pasado a explicar los objetivos para 2026, destacando un "salto cualitativo" con medidas concretas como las nuevas ayudas para mejorar la eficiencia energética o nuevas infraestructuras, entre otras.

También ha puesto en valor el "refuerzo en la internalización" en mercados como el europeo y el norteamericano, además de "afianzar la monitorización del destino con herramientas para mejorar la movilidad en lugares pequeños" a través de varias iniciativas como estudios para mejorar los accesos y flujos turísticos y ayudas para financiar proyectos que faciliten el tránsito más sostenible de viajeros y peregrinos.

Xacobeo 2027

En este punto, ha recordado que en el próximo quinquenio habrá dos años santos, 2027 y 2032, subrayando la "trascendencia" que tendrá esta circunstancia en la estrategia de la Xunta.

Para el próximo Xacobeo ha señalado que buscan crear una base de promoción de Galicia "sólida" y que "consolide la imagen internacional" de la Comunidad como destino "auténtico e innovador".

Además, ha avanzado que en 2026 Turismo licitará un nuevo contrato bianual de mantenimiento de los caminos de Santiago por un valor anual de unos 18 millones de euros. El objetivo, la conservación integral de los caminos, servicios de vigilancia, limpieza, obras de reparación y mantenimiento necesarios para que la ruta esté en unas condiciones "óptimas" de limpieza, seguridad y transitabilidad.

Por otro lado, ha apuntado que reeditarán iniciativas como los Conciertos del Xacobeo, además de incidir en el turismo deportivo y avanzar en el Plan de Seguridad Vial en el Camino de Santiago.

Los socialistas lamentan falta de apoyo para Lugo

A continuación, la diputada del PSdeG Lara Méndez ha puesto el foco en las partidas que Turismo destina a Lugo, en concreto, ha lamentado que fiestas como el Arde Lucus o el San Froilán, declaradas de interés turístico internacional y nacional, respectivamente, reciban cantidades "estrictamente necesarias" y "para cubrir el expediente".

En esta línea, ha criticado que el Arde Lucus recibe "menos que cualquiera de las parroquias de Lugo", al tiempo que ha acusado a la portavoz del PP en Lugo, Elena Candia, de "repartir dinero a diestro y siniestro". "La Axencia Galega de Turismo se está convirtiendo en la chequera de la señora Candia", ha reprochado.

Asimismo, durante su intervención, Lara Méndez también ha lamentado que bajen las partidas para la promoción internacional y para seguridad en el Camino.

El BNG critica un modelo "sin estrategia"

Por su parte, Saleta Chao (BNG) ha iniciado su turno de palabra lamentando que las cuentas de Turismo para 2026 "constatan que la política de turismo del PP sigue estancada en lo mismo", un modelo, ha dicho, "sin estrategia de desarrollo y visión de futuro".

"Presentan un proyecto de presupuestos que, aunque en la distancia puede parecer diferente, en realidad es más de lo mismo; un modelo que cada vez más voces identifican como agotado", ha relatado.

Del mismo modo, Chao ha expuesto que los presupuestos muestran un modelo turístico con "dependencia absoluta del Camino de Santiago y de la marca Xacobeo" y ha pedido al responsable autonómico que "reconduzcan" esta política turística.

Ha cuestionado también el modelo de promoción turística, con "criterios opacos" y patrocinando proyectos que dan "una imagen cuestionable", tal y como ha ejemplificado con el videoclip 'Galicia tiene Flow' que, en su opinión, "además de definir Galicia en base a estereotipos" contiene "aspectos gravísimos como la romantización del narcotráfico".

Los populares celebran un producto de éxito

Por el contrario, el diputado popular Borja Verea ha defendido que "no hay un producto turístico que socialice mejor la riqueza que el Camino de Santiago", reivindicando que el modelo gallego "funciona" y que está "mejorando todos los parámetros".

Así, ha insistido en que se trata de "un éxito de todos" y, tras las críticas de la parlamentaria del BNG, Verea ha cuestionado si el modelo que se quiere es el de la capital gallega; un modelo, a su juicio, "completamente enfrentado con la industria turística". "¿El modelo turístico del BNG en Santiago es el que acaba de tener los peores datos de los últimos cinco años este verano?", ha preguntado.

En este punto, ha agradecido el "esfuerzo" del Ejecutivo gallego por "mantener, blindar y mejorar" el modelo turístico que, ha reiterado, considera "un éxito colectivo".

Por último, en su turno de réplica, Xosé Merelles ha celebrado que el modelo de Galicia "sí que funciona", con una estrategia que ha desarrollado estrategias para lograr la "diversificación", con elementos como el termalismo, el turismo náutico o la gastronomía.

También ha mostrado su "orgullo" porque cada vez "más personas y empresas se benefician" del Camino de Santiago "en todos los entornos", siendo "un auténtico catalizador del desarrollo".

Además, ha defendido las aportaciones de la Administración autonómica a festividades como el Arde Lucus o el San Froilán, con casi 80.000 euros que, para él, "no están nada mal". A su vez, ha aprovechado para reivindicar los festivales de música, con 1,7 millones de participantes y que considera "otro caso de éxito" para el turismo gallego.