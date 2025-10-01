Todas las claves de la tasa turística en Santiago: cuánto cuesta y quién deberá pagarla Quincemil

Este miércoles 1 de octubre, Santiago de Compostela se convierte en la segunda ciudad de Galicia que aplica la tasa turística a los visitantes que pernocten en la ciudad. Sigue los pasos de A Coruña, que este lunes se convertía en la primera ciudad gallega en implantar este tributo.

Su instauración llega después de meses de demora. La ordenanza fue aprobada el 16 de mayo y convertía a Santiago en la primera ciudad gallega que regulaba las estancias turísticas. Sin embargo, el gobierno local accedió a retrasar su entrada en vigor hasta este 1 de octubre ante las quejas del sector hotelero.

Una vez implantada en la ciudad surgen las preguntas: ¿Cuánto costará? ¿A quién afecta? ¿Hay excepciones?

¿Qué es la tasa turística?

La tasa turística es un tributo que se aplica a las personas que se hospeden en los establecimientos turísticos de su destino. En Santiago este impuesto se configura como una recarga municipal al impuesto gallego sobre estadías turísticas.

Lo recaudado, según el gobierno local, será destinado al desarrollo de un modelo turístico sostenible, que respete el patrimonio de la ciudad e integre la vida cotidiana de los vecinos y vecinas con los flujos turísticos de la ciudad.

¿Cuánto habrá que pagar?

Los turistas que pernocten en la capital gallega deberán pagar entre 1 y 2,5 euros por persona y día. El precio varía según el tipo de alojamiento.

Hoteles con más de cuatro estrellas: 2,5 euros

Viviendas de uso turístico y hoteles superiores de dos a cuatro estrellas: 2 euros

Hoteles de menos de dos estrellas y pensiones: 1,5 euros

Albergues, campamentos de turismo, establecimientos de turismo rural, apartamentos y viviendas turísticas: 1 euro

Esta tasa será aplicable durante los cinco primeros días de la estancia, en la sexta jornada los turistas ya no tendrán que pagar nada más.

¿Quién tiene que pagarla?

La tasa turística tendrá que pagarla toda persona que se hospede en alojamientos turísticos de la ciudad.

¿Hay excepciones?

Sí, no todas las personas deberán abonar la tasa. De esta forma, según el tipo de viaje o la persona, no se deberá pagar la tasa turística en los siguientes casos: